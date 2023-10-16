دور مصر كبير.. وزيرة خارجية فرنسا: يجب دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

أكدت كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا، أن مصر لها دور كبير في القضية الفلسطينية، مضيفة:" لدينا مواطنين فرنسيين في غزة يرغبون في الخروج من القطاع ونريد أن نساعدهم ".

وقالت في كلمتها في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، :" فرنسا من الدول التي تدعم مصر نظرا لأهميتها ".

واكملت :" الحصار على قطاع غزة خرق لقانون الدولي ولابد من فتح معبر وممر إنساني لدخول المساعدات لقطاع غزة ".

ولفتت :" يجب أن تدخل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومن المرفوض أن نترك المدنيين في هذا الوضع ".

ولفتت :" لايجب أن نخلط بين حماس وبين مجمل الشعب الفلسطيني ويجب حماية المدنيين وسد احتياجاتهم ".