مجاهد نصار: حدود مصر خط أحمر غير قابلة للمساس

ثمن النائب مجاهد نصار ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، البيان الذي ألقاه رئيس مجلس النواب، اليوم خلال الجلسة العامة بشأن القضية الفلسطينية، قائلا: تاريخي يبعث بالعديد من الرسائل التي تؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مصر الأولى وأن تدخر مصر أي جهدا في دعم أشقائها الفلسطينيين ولن تيأس من دفاعها عن حقوقهم في أرضهم وتقرير مصيرهم.





ولفت مجاهد نصار، إلى أن بيان مجلس النواب يعكس موقف الشعب المصري بأكمله تجاه ما يحدث الآن في فلسطين، واستنكار كافة الممارسات الغير شرعية والإنسانية والدينية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في حق المدنيين والأطفال والنساء، وحملة الإبادة الجماعية التي استهدفت القضاء على أسر بأكملها، مشيراً إلى أن بيان مجلس النواب ركز على إدانة المجتمع الدولي بصمته على ما يحدث من جرائم في حق الإنسانية، والتواطؤ مع الجانب الإسرائيلي على حساب أبرياء يعانون فجاعة الموت والانتقام الغاشم.



وأكد أن بيان مجلس النواب بعث برسائل هامة تؤكد أن مصر ستظل تسعى جاهدة من أجل توطيد دعائم السلام المنشود واستعدادها للوساطة بين الجانبين لوقف إطلاق النار وعدم التصعيد والبحث دائما على طريق السلام والتنمية والبناء، لا سيما وأن الصراعات دائما ما تكون نتائجها صفرية لا تفيد غير الدمار والخراب.



وأضاف نصار أهمية تأكيد بيان مجلس النواب على أنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، مشيرا إلى أن هذا يعد ردا قاطعا على كافة المحاولات الخبيثة التي تحاك ضد القضية الفلسطينية ومحاولة فرض فكرة نزوح أهالي غزة جنوباً، لافتا أن حدود مصر الشرقية خط أحمر غير قابلة للمساس.