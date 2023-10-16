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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

السيسي أكد أن أمن مصر القومي خط أحمر..

مجاهد نصار: قرارات مجلس الأمن القومي المصري بشأن غزة تاريخية

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

أشاد النائب مجاهد نصار ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، بالقرارات القوية لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، التي صدرت ، اليوم ، بشأن تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

النائب مجاهد نصار يحذر من الاستقواء بالخارج والتدخل في شؤون مصر.. ويؤكد: تقرير البرلمان الأوروبي يحمل كذبًا وتضليلًا

مجلس الأمن القومي: مواصلة الاتصالات لخفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين

وأكد النائب مجاهد نصار أن قرارات مجلس الأمن القومي قرارات تاريخية ووطنية خالصة تتطلب الالتفاف الوطني والشعبي والجماهيري من الجميع لاسيما القرار الثالث الذي أكد فيه المجلس أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

وأضاف أن المجلس أكد على ضرورة حل القضية الفلسطينية بحل الدولتين، وأعلن المجلس رفضه واستهجانه لسياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار الفلسطيني.

مجاهد نصار النائب مجاهد نصار قرارات مجلس الأمن القومي القضية الفلسطينية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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