مجاهد نصار: قرارات مجلس الأمن القومي المصري بشأن غزة تاريخية

السيسي أكد أن أمن مصر القومي خط أحمر..

أشاد النائب مجاهد نصار ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، بالقرارات القوية لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، التي صدرت ، اليوم ، بشأن تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وأكد النائب مجاهد نصار أن قرارات مجلس الأمن القومي قرارات تاريخية ووطنية خالصة تتطلب الالتفاف الوطني والشعبي والجماهيري من الجميع لاسيما القرار الثالث الذي أكد فيه المجلس أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

وأضاف أن المجلس أكد على ضرورة حل القضية الفلسطينية بحل الدولتين، وأعلن المجلس رفضه واستهجانه لسياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار الفلسطيني.