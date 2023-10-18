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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة 5 متهمين بخلية المرج

صدى البلد

تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى والمنعقدة ببدر، اليوم، محاكمة 5 متهمين بخلية المرج الإرهابية، لاتهامهم بحيازة مواد مفرقعة والانضمام لجماعة إرهابية.

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 3257 لسنة 2023،  أنه بتاريخ 13 نوفمبر 2014، بدائرة قسم المرج محافظة القاهرة، انضم المتهمون جميعا إلى جماعة أسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة من ممارسة أعمالها بالقوة والاعتداء على أفراد الجيش والشرطة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان"، والغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

ووجه للمتهمين الثالث والرابع حيازة مواد مفرقعة "مخاليط ألعاب ناريةـ كلورات البوتاسيم، ومفرقعات الكلورات"، قبل الحصول على ترخيص بذلك، قصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بالوحدة الوطنية.
 

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