شكري: إنفاذ المساعدات الإنسانية للفلسطينيين ضرورة لا غنى عنها

تلقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء اتصالاً من فيصل المقداد وزير الخارجية السوري حول التصعيد الجاري في غزة، وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

أوضح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ومدير الدبلوماسية العامة، خلال الاتصال أكد الوزير شكري أن إنفاذ المساعدات الإنسانية للفلسطينيين إلى قطاع غزة بات ضرورة لا غنى عنها في ظل الوضع المؤسف والمأساوي الراهن.

ويكثف وزير الخارجية المصري اتصالاته في اطار توجيهات القيادة السياسية من أجل الاسراع مع الشركاء الدوليين في وقف التصعيد بين الاسرائيليين والفلسطينيين في غزة، بعد تدهور الاوضاع الانسانية في القطاع جراء القصف الاسرائيلي والحصار الذي فرضه الاحتلال على الفلسطينيين بعد عملية طوفان الاقصى التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر الجاري.