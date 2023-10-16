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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

موسمه دلوقتي.. طعام منتشر في الشتاء يحمي من القلب

القلب
القلب

تعد امراض القلب من أكثر المشكلات الصحية الشائعة في العصر الحديث وللأسف بدأت تنتشر بين الشباب بشكل واسع خاصة السكتة القلبية المفاجئة 

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وتعد أمراض القلب من أهم مسببات الوفاة في العالم وتتضمن مجموعة واسعة من المشكلات الصحية مثل ارتفاع الضغط وتصلب الشرايين وزيادة كهرباء القلب ومشاكل الصمامات

ووفقا لما جاء في موقع نكشف لكم عن فاكهه غير متوقعات تقلل احتمالات الإصابة بأمراض القلب  وتخفف من الاعراض

وما لا يعلمه كثيرون أن الرمان  يرتبط بتحسين صحة القلب وفي الواقع، تظهر الأبحاث أن استهلاك عصير الرمان قد يساعد في خفض ضغط الدم.

ويمتلك الرمان وعصير الرمان تأثيرات وقائية لأولئك الذين يعانون من  الأمراض الالتهابية وأمراض القلب

وفي إحدى التجارب السريرية ، شهد مرضى القلب الذين شربوا كوبًا واحدًا من عصير الرمان يوميًا انخفاضًا ملحوظًا في شدة وحدوث ومدة آلام الصدر مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي

وهناك أدلة تدعم استهلاك الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من مادة البوليفينول، بما في ذلك الرمان، قد تكون مفيدة في السيطرة على أمراض القلب.

القلب تحسين صحة القلب امراض القلب مادة البوليفينول مرضى القلب

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