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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشادات وهدفان.. المنتخب الأولمبي يتعادل مع أوزباكستان وديا

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

تعادل المنتخب الأولمبي مع نظيره منتخب أوزباكستان المباراة الودية التي أقيمت بينهما فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت طشقند باستاد ملعب بونيودكور الدولى وسط اهتمام جماهيري.

وجاء هدف المنتخب الأوزبكي في شباك المنتخب الأولمبي بالدقيقة 26 بعد خطأ دفاعي قاتل من حسام عبدالمجيد، الذي مرر كرة بالخطأ وصلت إلى أحد لاعبي الخصم، ليمرر عرضية من الجانب الأيمن وصلت إلى زميله المتمركز داخل منطقة الجزاء، والذي سددها بدوره في الشباك.

وسجل هدف المنتخب الأولمبي بلال مظهر في الدقيقة 73 من زمن اللقاء، مستفيدا من تمريرة محمد أشرف.

وأهدر المنتخب الأولمبي فرصة خطيرة للتقدم في الدقيقة 14 من عمر المباراة، بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس وسط ارتباك دفاعي للمنتخب الأوزبكي.

وفي الدقيقة 22 كاد منتخب أوزباكستان أن يسجل الهدف الأول في مرمى المنتخب الأولمبي، لكن حمزة علاء تصدى لمحاولة المضيف ببراعة وأخرج الكرة لضربة ركنبة.

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مشادات فى ودية المنتخب الأولمبي وأوزبكستان

 

وشهدت الدقائق المحتسبة وقت بدل ضائع من الشوط الأول مشادات بين لاعبي المنتخبين، تدخل الحكم لاحتوائها سريعا، بسبب احتساب ضربة حرة من منتصف الملعب للمنتخب الأوزبكى.

وتأتي التجربة الأوزبكية ضمن سلسلة مباريات ودية يؤديها المنتخب الأولمبي فى إطار برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وكان المنتخب الأولمبي بدأ ودياته بخوض التجربة الروسية التى تعادل فيها مع منتخب روسيا للمحليين 1-1  وفاز فيها على نظيره الروسي الأوليمبي بهدفين مقابل هدف.

وخاض المنتخب الأولمبي مع المنتخب الأردني فى تجربة أخرى سبقت سفره إلى أوزبكستان وشهدت فوز أحفاد الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

المنتخب الأولمبي أوزبكستان حسام عبدالمجيد بلال مظهر حمزة علاء دورة الألعاب الأولمبية باريس

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