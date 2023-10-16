سخونة في الزمالك| خبر مثير عن إمام عاشور.. أزمة "فتوح" تتفاقم.. ولشبونة يصدم "الأبيض"

ضربت العديد من الأزمات نادي الزمالك خلال الفترة الماضية جاء أبرزها تلقي القلعة البيضاء رفضا جديدا من نظيره نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بإنهاء غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا بشكل ودي.

كما اشتعلت انتخابات نادي الزمالك بعد نشر أحد المرشحين على مقعد امين الصندوق 13 ملحوظة على ميزانية القلعة البيضاء والمطالبة برفضها.

ودخلت أيضا أزمة ملف تجديد عقد أحمد فتوح نجم نادي الزمالك النفق المظلم بعد الشروط التي وضعها اللاعب مؤخرا.

فتوح يثير أزمة في الزمالك

يواجه فريق نادي الزمالك أزمة مدوية بشأن الاحتفاظ بخدمات لاعبه وتجديد عقده قبل فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن نتائج المفاوضات أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صادمة جدا بعد أن تمسك اللاعب بشروط تصل إلى قيمة ضخمة للتجديد".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " مجمل ما طلبه فتوح للموافقة على تجديد عقده وصلت بشكل كامل إلى 170 مليون جنيه، مقسمة على 30 مليون بالموسم الأول والثاني 35 مليون و40 مليون في الموسم الثالث".

واختتم أمير هشام: " فتوح طالب بالحصول على امتيازات بقيمة ضخمة مثل زيزو زميله بالفريق، 20 مليون في الموسم الأول والثاني 20 مليون بالإضافة إلى 25 مليون جنيه في الموسم الأخير، للموافقة على التجديد".



تعليق صادم على استبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالك

علق الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي السابق بنادي الزمالك على استبعاد حسام المندوه من انتخابات نادي الزمالك.

وقال الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي السابق بنادي الزمالك عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:



استبعاد د حسام المندوه من الترشح بسبب عضويته فى مجلس النواب ووجب تفرغه لاعمال المجلس .



تابع: تمام والسادة النواب الحاليين فى الهيئات الرياضية على سبيل المثال لا الحصر غير اللى كانوا موجودين فى المجالس السابقة.



أضاف: النائب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد

النائب طارق السعيد . رئيس نادي الترسانة

النائب طارق عبد الهادي رئيس نادي جزيرة الورد بالمنصورة

النواب احمد دياب . حسام غالى ، حازم امام اتحاد الكرة ونادي فيوتشر

سليمان وهدان الزمالك سابقا وغيرهم.

لشبونة يصدم الزمالك من جديد

وجه نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، صدمة جديدة لنادي الزمالك بشأن أزمة الغرامة الموقعة على النادي بسبب محمود عبدالرازق شيكابالا.

وأوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو، أنه جمعته مكالمة مع رئيس نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي لحل أزمة إيقاف القيد بالنسبة لنادي الزمالك.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جمعتني مكالمة زووم مع رئيس سبورتنج لشبونة عن طريق أحد اللاعبين السابقين زملائي لعبوا معي في توتنهام وعلى معرفة برئيس سبورتنج لشبونة".

وتابع: "رئيس سبورتنج لشبونة قال عن أزمته مع الزمالك لا يمكن التوصل لحل وهناك حالة من عدم الثقة من جانب النادي البرتغالي".

كواليس رحيل إمام عاشور عن الزمالك



أكد خالد لطيف المرشح لمنصب أمين الصندوق في انتخابات نادي الزمالك القادمة أن إمام عاشور هو من طلب الرحيل عن الزمالك في عهد المجلس السابق وليس العكس.



وقال خالد لطيف المرشح لمنصب أمين الصندوق في انتخابات نادي الزمالك القادمة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" إمام عاشور لم يطلب العودة للزمالك كما تردد في الفترة الأخيرة وحزنت لانتقال إمام عاشور للأهلي لأنه لاعب مؤثر جدا ".

وتابع لطيف:" من وجهة نظري أن نادي الزمالك لن يقف على رحيل أي لاعب مهما كان اسمه وإمكانياته الفنية ".

13 ملحوظة على ميزانية الزمالك



طالب الدكتور محمد قدري المرشح على مقعد أمانة الصندوق فى انتخابات نادي الزمالك برفض الميزانية العمومية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ المقدمة للاعتماد من الجمعية العمومية يوم ٢٠ أكتوبر الجاري.

ونشر الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي السابق بنادي الزمالك عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 13 ملحوظة من ملاحظات الدكتور محمد قدري وقال :

ملاحظات أحد المرشحين المتخصصين

عن ميزانية نادي الزمالك : دعوة عامة لرفض الميزانية العمومية 2022-2023 المقدمة للاعتماد من الجمعية العمومية يوم 20 أكتوبر الجاري.

وجاءت ملاحظات المرشح على مقعد أمين الصندوق التي نشرها المدير التنفيذي السابق بنادي الزمالك على النحو التالي :

الرفض لن يعني وقف الانتخابات بنادي الزمالك ولا يعني وقف اعتماد مشروع الموازنة للعام المالي الجديد، ولا يعني وقف إجراءات التسليم للمجلس القادم المنتخب بإذن الله تعالى.

- الرفض يعني وقف ما يحدث ماليا بالقوائم المالية في نادي الزمالك.

- الرفض لميزانية نادي الزمالك يعني الجهة الإدارية تحيل الأمر الجهاز المركزي للمحاسبات الذي بدوره يحيل الأمر لنيابة الأموال العامة وجهات التحقيق.

- لازم نرفض القوائم عندما يكون الأرصدة النقدية لنادي الزمالك في الصندوق 5 ملايين والأرصدة كسلف لغير العاملين واللاعبين 109 ملايين جنيه .

- لازم نرفض عندما يكون لديك 30 ملاحظة فى نادي الزمالك كل ملاحظة تستوجب تدخل نيابة الأموال العامة.

- لازم نرفض عندما يرتفع مصروف فروق العملة العشرون فى نادي الزمالك ضعف 88 مليوناً

- لازم نرفض عندما تكون زيادة في بند الأجور والمرتبات بنادي الزمالك 25 مليون جنيه.

- لازم نرفض عندما تكون هناك أجور ومرتبات في مجلة الزمالك أكثر من 300 ألف شهرياً أى 3.6 مليون جنيه سنوياً، ولا يوجد جنيه واحد إيرادات تم إثباته.

- لازم نرفض لما يتوقع بروتوكول مع رابطة الأندية يحتجز وفق له في الحسابات 25 مليون جنيه، والنادي يحتاج لما يسدد به مستحقات هيئة الأوقاف للحفاظ على الفرع الرئيسي وارض أكتوبر (حوالي فقط 2 مليون جنيه)

- لازم نرفض عندما يطلب من الأعضاء سداد كامل مستحقات القيمة المضافة (وهم الوحيدون الذين يسددو في حدود إمكانياتهم دعما للكيان)، في حين لنا مستحقات قيمة مضافة لدى (بريزينتيشن، وعقود المحلات، وعقود اللاعبين) 102 مليون لم يسدد منها جنيه واحد للسنة الرابعة على التوالي .

- لازم نرفض عندما تكون للنادي إيرادات مستحقة ومتحققة 5.8 مليون جنيه لا يطالب بتحصيلها للسنة الثالثة على التوالي.

- لازم نرفض عندما يرتفع بند دائنون مختلفون لأكثر من خمسة أضعاف خلال ثلاث سنوات من 20 مليون إلى 143 مليون جنيه

- لازم نرفض عندما يرتفع الإيرادات التي تم تحصيلها عن سنوات سابقة بقيمة 382 مليونًا (كيف تجرف موارد النادي، وعلى أي بنود تم انفاقها)

واختتم ملاحظاته قائلا: صوت حضرتك أمانة والكيان في رقبة حضرتك أمانة أرجوا أن يكون التقييم بموضوعية لكل برنامج بآليات تطبيقه وأدوات تمويله والخطة الزمنية لتنفيذه.