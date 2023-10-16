ميدو يزف نبأ سار لجماهير الزمالك بشأن صفقات الفريق

أكد أحمد حسام ميدو ، أن فرق الشباب والناشئين، فى نادي الزمالك يملكون لاعبين على أعلي مستوى ، خلال الوقت الحالي، وهناك خطط موضوعة من أجل وجود لاعبين فى الفترة المقبلة من القطاع فى الفريق الأول.

وقال أحمد حسام ميدو ، فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: " لدي خطة قدمتها لفرق قطاع الناشئين والشباب بنادي الزمالك وأرغب فى أن يكون هناك اعتماد عليهم الفترة المقبلة فى الفريق الأول.

وأضاف ميدو:" أشكر الكابتن إسماعيل يوسف وجمال حمزة وحازم إمام “ الصغير” ومحمد عبدالله على المجهود الكبير فى قطاع الناشئين بنادي الزمالك، لأن لدينا خطة الفترة المقبلة فى أن يكون هناك استفادة بوجود لاعبين على مستوي جيد فى الفريق الأول لتقليل الصرف على لاعبين جدد.

وتابع ميدو:" فى نهاية الموسم الحالي سيكون هناك 3 لاعبين من شباب نادي الزمالك مع الفريق الأول، من أجل أن يكونوا جاهزين للموسم الجديد.