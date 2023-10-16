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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لعقد صفقة بين إسرائيل وحماس .. أمريكا تتدخل في ملف الأسري

طوفان الأقصي
طوفان الأقصي

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن أمريكا تضغط للتوصل إلى صفقة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” بملف الأسرى والمفقودين.

تركيا تتدخل 

ومنذ قليل، أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، بأن تركيا تبحث مع حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إطلاق سراح الأسرى المدنيين لديها.

وحسب “رويترز”، أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية، بأن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اجرى اتصالا هاتفيا مع زعيم حركة حماس الفلسطينية اسماعيل هنية اليوم الاثنين.

وقال المصدر، إن فيدان وهنية ناقشا آخر تطورات القتال بين القوات الإسرائيلية والفلسطينية، فضلا عن إطلاق سراح الرهائن المدنيين لدي حماس.

الصليب الأحمر الدولي يتحرك

وقالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر الدولي، سارة ديفيز، إن الصليب الأحمر الدولي يعقد اجتماعات مباشرة مع كبار مسؤولي حماس في محاولة للوصول إلى الأسري الإسرائيليين في قطاع غزة.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قالت ديفيز، المسؤولة الصحفية للصليب الأحمر في القدس: “نحن في حوار ومناقشة مع حماس على أعلى المستويات.. نحن نسعى لإطلاق سراح هؤلاء الأسري، وكذلك السماح بالوصول لهم حتى نتمكن من الاطمئنان على سلامتهم وحتى نتمكن من نقل الرسائل منهم إلى أسرهم والعكس”.

ولم يكشف الصليب الأحمر الدولي تفاصيل الاجتماعات، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على حوار مفتوح مع الأطراف المتحاربة.

وقالت ديفيز: “تجري هذه المحادثات بطريقة ثنائية وسرية.. ومع ذلك، أريد التأكيد على أننا نعمل بلا هوادة لضمان قدرتنا على الوصول إلى الأسرى”

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً.

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وأكدت مصر، على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

أمريكا إسرائيل المقاومة الفلسطينية حماس

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