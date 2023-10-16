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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا حذر أردوغان سوناك من نار الأزمة بين إسرائيل وحماس

أردوغان وسوناك
أردوغان وسوناك

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الاثنين من اتخاذ خطوات غير موفقة خلال حرب الاحتلال، وفق ما ذكرت مجلة بوليتيكو.
وقال أردوغان أنه يتعين على الدول الغربية تجنب اتخاذ “خطوات استفزازية” من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتحدث الزعيمان عن الصراع المستمر خلال مكالمة هاتفية يوم الاثنين، وناقشا سبل إحلال السلام في المنطقة وحل "الأزمة الإنسانية الحادة".

وخلال المكالمة، دعا أردوغان الغرب إلى "الاعتراض بشكل فعال على انتهاكات حقوق الإنسان في غزة" و"تذكر الوعود التي قطعت لفلسطين على مر السنين والوفاء بها". 
ولم يشر متحدث باسم مكتب سوناك إلى التحذير، قائلاً إن الرجلين "شاركا مخاوفهما بشأن خطر انتشار العنف في المنطقة واتفقا على العمل معًا للتخفيف من أي تصعيد إضافي".

وأضاف داونينج ستريت أن الزعيمين "ناقشا أهمية تسهيل المساعدات الإنسانية لغزة واتخاذ كافة التدابير المعقولة لحماية المدنيين المحاصرين في أعمال العنف".

منذ أن شنت حماس  هجومها المفاجئ  على إسرائيل  قبل تسعة أيام - مما  أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي  - وضعت إسرائيل غزة تحت الحصار وشنت آلاف الضربات الجوية، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 2836 فلسطينيا.

أدان أردوغان رد إسرائيل، ووصف الحصار المفروض على غزة والقصف المستمر بأنه " مذبحة "، وحث العالم على عدم الانحياز "بشكل أعمى" إلى جانب واحد.

وقد أدى الانتقام الإسرائيلي إلى انقسام الاتحاد الأوروبي ، الذي انقسم قادته بين إظهار الدعم الثابت لإسرائيل ومطالبتهم بممارسة ضبط النفس في ردهم.

وقد أعلن سوناك أن المملكة المتحدة “تقف إلى جانب إسرائيل”. وفي كلمته أمام النواب يوم الاثنين، حث إسرائيل على الرد على هجمات حماس بما يتماشى مع القانون الدولي و”اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب إيذاء المدنيين”.

لكن موقف الحكومة البريطانية أثار غضب البعض في الداخل. واتهم الوزير الأول الاسكتلندي حمزة يوسف، الذي  تحاصر عائلته  في غزة، الحكومة البريطانية بالفشل في تقدير حياة الفلسطينيين بقدر حياة الإسرائيليين.

 

 

 

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