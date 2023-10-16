تركيا تتدخل لإطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية.. تفاصيل

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الإثنين، بأن تركيا تبحث مع حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إطلاق سراح الأسرى المدنيين لديها.

وحسب “رويترز”، أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية، بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اجرى اتصالا هاتفيا مع زعيم حركة حماس الفلسطينية اسماعيل هنية اليوم الاثنين.

وقال المصدر إن فيدان وهنية ناقشا آخر تطورات القتال بين القوات الإسرائيلية والفلسطينية، فضلا عن إطلاق سراح الرهائن المدنيين لدي حماس.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر الدولي، سارة ديفيز، إن الصليب الأحمر الدولي يعقد اجتماعات مباشرة مع كبار مسؤولي حماس في محاولة للوصول إلى الأسري الإسرائيليين في قطاع غزة.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قالت ديفيز، المسؤولة الصحفية للصليب الأحمر في القدس: “نحن في حوار ومناقشة مع حماس على أعلى المستويات.. نحن نسعى لإطلاق سراح هؤلاء الأسري، وكذلك السماح بالوصول لهم حتى نتمكن من الاطمئنان على سلامتهم وحتى نتمكن من نقل الرسائل منهم إلى أسرهم والعكس”.

ولم يكشف الصليب الأحمر الدولي تفاصيل الاجتماعات، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على حوار مفتوح مع الأطراف المتحاربة.

وقالت ديفيز: “تجري هذه المحادثات بطريقة ثنائية وسرية.. ومع ذلك، أريد التأكيد على أننا نعمل بلا هوادة لضمان قدرتنا على الوصول إلى الأسرى”.