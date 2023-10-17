غرف دبي تكشف قائمة المتحدثين الرئيسيين في منتدى دبي للأعمال

كشفت غرف دبي، اليوم، النقاب عن القائمة الأولية للمتحدثين في المنتدى الذي ينعقد في مدينة جميرا بدبي، خلال يومي 1-2 نوفمبر 2023، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار "تحول القوة الاقتصادية: دبي ومستقبل التجارة العالمية".

ويجمع المنتدى تحت مظلته مجتمع الأعمال العالمي؛ للمشاركة في حوارات ثرية حول نمو الأعمال والتعاون الدولي.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، يستضيف المنتدى على مدار يومين جلسات حوارية رفيعة المستوى وكلمات رئيسية يلقيها نخبة من الشخصيات العالمية، وقادة الأعمال، وخبراء القطاع، والمستشارين، والمستثمرين، والخبراء الاقتصاديين؛ ويتناولون فيها الاتجاهات الناشئة التي تغير وجه قطاع الأعمال وترسم ملامح مستقبل التجارة العالمية.

وضمت القائمة الأولية للمتحدثين في المنتدى عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي؛ وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وسعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانىء دبي العالمية "دي بي ورلد"؛ وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ وسعادة خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل؛ وعصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري؛ وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي؛ وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية.

وتشمل القائمة الأولية للمتحدثين من القطاع الخاص كلاً من شمسة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك، ورونالدو مشحور، نائب رئيس "أمازون" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وخديجة حق، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني؛ والبروفيسور إيان غولدين، أستاذ العولمة والتنمية في جامعة أكسفورد؛ وجاين بروكوب، نائب الرئيس التنفيذي لماستر كارد؛ وديباك باغلا، رئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار (وايبا)؛ وتيد ساودر، مسؤول رفيع سابق في جوجل؛ وجان كلود تريشيه، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي؛ وكاثي جونج، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "وونيس لابز"؛ وراشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة؛ ونور سويد، المدير العام في "جلوبال فنشرز"، وبريت أرميتاج، المدير التجاري لـ"كيرزنر إنترناشونال"؛ ودانيال سوسكايد، متحدث ومؤلف حول مستقبل العمل، وبروفسور زائر في كينجز كوليج لندن؛ وبدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع والممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية لدى كوب 28؛ وريشاد ساونداردجي، الرئيس التنفيذي لـ"تشاينا انترناشونال كابيتال كوربوريشن"؛ وسالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي، إلى جانب نخبة من قادة الأعمال وخبراء القطاع والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "يركز برنامج منتدى دبي للأعمال على 4 محاور رئيسية وهي العولمة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتحول الرقمي والأسواق الناشئة، حيث سيتناول المتحدثون هذه المواضيع التي تعتبر ركيزة التنمية الاقتصادية العالمية".

وأضاف: "تضم قائمة المتحدثين للدورة الحالية من المنتدى شخصيات عالمية مؤثرة ومفكرين مبدعين سيشاركون قصصاً ملهمة ورؤىً مبتكرة، مما يفتح باب الحوار لخوض محادثات غنية تثري أساليب تفكيرنا، وتجمعنا معاً لنكون أقوى كمجتمع أعمال دولي ذو طاقات حقيقية للتغيير الإيجابي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً".