فرج عامر يعلق على أداء محمد صلاح أمام الجزائر

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة على أداء محمد صلاح أمام منتخب الجزائر عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك.



وكتب فرج عامر :"محمد صلاح لعب مع منتخب مصر أمام منتخب الجزائر كما لم يلعب من عشر سنوات".

تعادل منتخب الجزائر مع نظيره منتخب مصر بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء أمسالثلاثاء في استاد هزاع بن زايد بالإمارات.

تقدم منتخب مصر الوطني الناقص عدديا بهدف عن طريق حمدي فتحي في الدقيقة 62 ،ثم عادل إسلام سليماني النتيجة في الوقت بدل الضائع.

ويستعد منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ونظيره منتخب الجزائر الذى يقوده فنيا جمال بلماضي،للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2024 وتصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت المباراة الودية بين منتخب مصر ونظيره منتخب الجزائر التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء العديد مناللقطات المثيرة.