رضا عبد العال يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد صلاح

وجه رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق، رسالة دعم للنجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وتعرض محمد صلاح لهجوم بسبب عدم إعلان دعمه للقضية الفلسطينية، قبل أن يتم الكشف عن تبرع النجم المصري بمبلغ كبير لدعم الأشقاء في فلسطين.

ورغم الضعوط الهائلة إلا أنه قدم مستوى جيدا مع منتخب مصر في المباراة الودية أمام الجزائر أمس الإثنين، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وقال رضا عبد العال في تصريحات تلفزيونية: “محمد صلاح يستحق 10 من 10 أمام الجزائر ".

وأضاف: "محمد صلاح تعرض لهجوم من الجميع، لكن الراجل ده بتاع أفعال”.

وتابع: “محمد صلاح تبرع للهلال الأحمر، فيه حد عمل زيه! ولا أنتم فرحانين بس باللي يمسك العلم وميعملش حاجة في النهاية، ولا اللي يساعد الناس في الأزمة”.

وختم: “محمد صلاح فخر العرب وهيفضل فخر العرب".