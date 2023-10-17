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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلم محمد صلاح يتأجل.. تسريب اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2023

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، عن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2023، التي تمنح لأفضل لاعب في العالم من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وحسب شبكة “فوتبول فرانس"، فإن مجلة فرانس فوتبول أبلغت ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، أنه الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2023؟

وأضافت، أن مجلة فرانس فوتبول أرسلت صحفيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء مقابلة مع ميسي، وهي مقابلة تقليدية يتم تصويرها مع الفائز بالجائزة على أن تذاع خلال حفل الإعلان الرسمي.

ومن المقرر أن تعلن المجلة الفرنسية عن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية خلال حفل بالعاصمة الفرنسية باريس، 30 أكتوبر الجاري.

وبذلك يتأجل حلم النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، في التتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام آخر على الأقل.


المرشحون لجائزة الكرة الذهبية 2023
 

المصري محمد صلاح - ليفربول الإنجليزي

الكاميروني أندري أونانا - مانشستر يونايتد الإنجليزي

الفرنسي كريم بنزيمة - اتحاد جدة السعودي

الألماني جمال موسيالا - بايرن ميونيخ الألماني

الكرواتي يوشكو جفارديول - مانشستر سيتي الإنجليزي

الإنجليزي جود بيلينجهام – ريال مدريد الإسباني

الفرنسي راندال كولو مواني – باريس سان جيرمان الفرنسي

الإنجليزي بوكايو ساكا – أرسنال الإنجليزي

البلجيكي كيفين دي بروين – مانشستر سيتي الإنجليزي

البرتغالي بيرناردو سيلفا – مانشستر سيتي الإنجليزي

المغربي ياسين بونو – الهلال السعودي

الأرجنتيني خوليان ألفاريز – مانشستر سيتي الإنجليزي

النرويجي مارتن أوديجارد – أرسنال الإنجليزي

البرازيلي فينيسيوس جونيور – ريال مدريد الإسباني

الألماني ألكاي جوندوجان – برشلونة الإسباني

البولندي روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة الإسباني

الأرجنتيني ليونيل ميسي - إنتر ميامي الأمريكي

الفرنسي أنطوان جريزمان - أتليتكو مدريد الإسباني

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز - إنتر الإيطالي

الإسباني رودري - مانشستر سيتي الإنجليزي

الكوري الجنوبي كيم مين جاي – بايرن ميونيخ الألماني

الإنجليزي هاري كين – بايرن ميونيخ الألماني

الكرواتي لوكا مودريتش – ريال مدريد الإسباني

النيجيري فيكتور أوسيمين – نابولي الإيطالي

الفرنسي كيليان مبابي – باريس سان جيرمان الفرنسي

 

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