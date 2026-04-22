ضبط 2186 عبوة غذائية منتهية الصلاحية و5 طن زيت هالك و24 أسطوانة غاز بالغربية

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية بمختلف مراكز المحافظة، في إطار توجيهاته المستمرة بتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق وحماية صحة المواطنين، وذلك تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 2186 عبوة مواد غذائية وقطع جبن منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط 60 كجم لحوم وسجق فاسد، وكميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير، فضلًا عن ضبط كميات من المنظفات منتهية الصلاحية،وفي مجال الرقابة على المواد البترولية، تم ضبط 5 طن زيت هالك يتم استخدامه في مصانع الطوب بالمخالفة للاشتراطات، كما تم ضبط 24 أسطوانة بوتاجاز منزلية مُجمعة بغرض التلاعب بالدعم وبيعها في السوق السوداء.

تحرك تنفيذي عاجل

كما أسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات التموينية المتنوعة شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وعدم حمل شهادات صحية، إلى جانب مخالفات الغلق خلال مواعيد العمل الرسمية،وشملت الجهود عددًا من الإدارات التموينية، حيث تم ضبط كميات من السلع الغذائية المنتهية داخل أحد الأنشطة بطنطا، وضبط لحوم غير صالحة داخل أحد المطاعم، وفي كفر الزيات تم ضبط جبن وسجق مجهول المصدر ودقيق مدعم معد للاتجار به في السوق السوداء.

حملات تموينية

كما تمكنت الحملات من ضبط مستودعات وموزعي غاز قاموا بتجميع أسطوانات منزلية دون تصريح، وضبط منظفات منتهية الصلاحية داخل أحد منافذ “جمعيتي”، إلى جانب سلع غذائية بدون مستندات وسجائر مهربة جمركيًا،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية بشكل يومي بجميع المراكز والمدن، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بالغش التجاري أو التلاعب بالدعم، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة.