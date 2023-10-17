لا يطاق .. مدرب الجزائر يهاجم محمد الشناوي لهذا السبب

أعرب جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن غضبه من بعض الأمور التي وقعت خلال مواجهة مصر الودية، أمس الإثنين، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.



وتعادل منتخب الجزائر مع مصر بشق الأنفس بهدف لمثله.



وقال جمال بلماضي في تصريحات أبرزتها صحيفة النهار الجزائرية: "أردنا مواجهة منتخب مصر منذ طويلة وهو ما تحقق لنا، لكن أشعر بخيبة أمل، من جانب منتخب مصر، لقد كسروا الايقاع، ومن جانب آخر، كان يجب علينا أن نبذل مجهوادت أكبر، ينبغي علينا أن نؤدي بشكل أفضل منه الناحية التكتيكية”.



وأضاف: "طرد مدافع مصر - محمد هاني - شوه بعض الشيء المواجهة، حتى لو فزنا باللقاء لم أكن سأعتمد على خطوة وحيدة فقط”.



واختتم: "منتخب مصر صعب علينا المهمة، وكان الأمر متعبا، مثلا بقاء حارسهم الشناوي على الأرض عدة مرات أمر كان لا يطاق، لقد كسر الإيقاع في العديد من المرات وهذا أمر يخلق المشاكل”.