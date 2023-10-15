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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأكيد الشخصية.. تعليق قوي من فيتوريا بشأن مواجهة الجزائر

صدى البلد

علق البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على مواجهة الجزائر الودية، في إطار استعدادات الفراعنة لكأس الأمم الإفريقية.

وقال فيتوريا في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: “مباراة الجزائر مهمة وصعبة على المنتخبين ونخوضها من أجل الفوز”.

وتابع “هدفي التأكيد على شخصية المنتخب في المباريات التي نلعبها ونتمسك بتقديم كرة هجومية، وقد اخترنا الجزائر لمواجهتها رغبة منا في خوض وديات قوية”.

وأضاف: “سنرى ما سوف يحدث بشأن مباراتي شهر نوفمبر وكأس أمم إفريقيا، منتخب مصر أصبح لديه شخصية وظهرت في المباريات الأخيرة”.

وواصل: “نحاول يكون فريقنا مسيطرًا على الكرة ونحاول أيضًا توصيل الأفكار لدى جميع اللاعبين في صفوف المنتخب المصري خاصة اللاعبين الجدد”.

واختتم: “هدفي من خطة الإعداد مواجهة أكثر من خصم بقدرات وطريقة لعب مختلفة، سواء خصم يمتلك الأسلوب الدفاعي مثل زامبيا أو خصم يسبب لنا المشاكل، ولذلك اختارنا منتخب الجزائر لأن لديه معايير تناسب السمات التي ذكرتها”.

الجزائر منتخب مصر فيتوريا روي فيتوريا كأس الأمم الافريقية

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