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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حضور جماهيري كبير.. عرض "اعترافات زوجية" بالجزائر

مسرحية اعترافات زوجية
مسرحية اعترافات زوجية

شارك العرض المسرحي "اعترافات زوجية" للمخرج أحمد فؤاد، في المهرجان الثقافي الدولي للمسرح بمدينة بجاية بالجزائر، وسط حضور جماهيري كبير.

وقدَّمت فرقة صوفي للفنون الأدائية عرض "اعترافات زوجية"، بطولة أحمد السلكاوي ونورا عصمت، ضمن فاعليات المهرجان بدورته الثانية عشر، وقد حاز العرض على إعجاب النقاد وإشادة الجمهور الجزائري.

وتعد هذه المشاركة الثالثة لفرقة صوفي للفنون الأدائية، حيث شاركت الفرقة بالعرض المسرحي "بلا مَخرج" في 2015، و"نزهة في أرض المعركة" 2018.

"اعترافات زوجية" من إنتاج فرقة صوفي للفنون الأدائية، بطولة أحمد السلكاوي ونورا عصمت، إعداد موسيقي محمد عبد الله، سينوغرافيا ابوبكر الشريف، منفذ ديكور ابراهيم زينهم، مكياج رحاب سمير، مخرج مساعد أحمد رضا، مخرج منفذ محمد مبروك، إعداد وإخراج أحمد فؤاد.

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مسرحية اعترافات زوجية 

وأعربت هبة عبد الغني عن سعادتها بهذا الحضور اللافت من قبل الجمهور لمشاهدة "اعترافات زوجية" على مسرح الجزويت ، خاصة أن هذه المسرحية كانت السبب في عودتها لخشبة المسرح من جديد بعد انقطاع وصل إلى ما يقرب ٢٠عاما.

وتقدم هبة شخصية ليز الزوجة التي تقوم بأدائها ضمن أحداث المسرحية، لما تحمله هذه الشخصية من تحديات والتى حمستها منذ القراءة الأولى لنسخة المسرحية (اعترافات زوجيه ) لمؤلفها الفرنسي (اريك شميت) والتي قام بإعدادها المخرج الشاب ( أحمد فؤاد ).

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