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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف أتعامل مع أولادي؟.. استشاري طب نفسي يحذر الوالدين

تربية الأطفال
تربية الأطفال

وجه الدكتور محمد هاني استشاري الطب النفسي، عدة نصائح للآباء للتعامل مع الأبناء، مشيرا إلى أن خناقة الأزواج تؤثر على سلوك وتصرف الأطفال ويكون الطفل محتارًا من الانحياز لأي طرف. 

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وأضاف محمد هاني، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن حالة الحب داخله تتحول إلى كره لدرجة أن بعض الأطفال يتمنون وفاة والدهم، متابعا أن يجب حذف الضرب من قاموس العقاب، وإنما يكون من خلال الحرمان العاطفي واستغلال حب الطفل لأبويه وهذا عقاب بالحب. 

وأشار إلى أن معظم الأطفال الذين يعانون من ميول انحرافية عند البلوغ، يكون نتيجة عدم التربية وسط أسرة سوية، موضحا أن التربية عبارة عن زرع قيم وعادات وتقاليد.

وخاطب الأب قائلا: اشبع كل الرغبات والاحتياجات النفسية لابنك وعلمه يكون لديه طموح، لأن الوالدين يشكلون طفلهم الذي يكون كورقة بيضاء، موضحا أن كل إنسان يحيى في الدنيا على ما زرعه فيه أبويه، محذرًا الأبوين من الاستهانة بما يزرعوه في أولادهم. 

ووجه نصيحة للزوجين: اتخانقوا في الأوضة بعيد عن الأولاد وعدم وضع الأطفال طرف وألا يروا الخناقة التي تحتوي على تعنيف وقد ينحاز الطفل لطرف على حساب الآخر.
 

تربية الاطفال استشاري طب نفسي الاحتياجات النفسية الإعلامية عزة مصطفى تربية الابناء خناقة الأزواج

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