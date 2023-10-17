بسبب الانتخابات | شبانة يوجه رسالة هامة لأعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الجمعية العمومية بنادي الزمالك سيكون عليها الدور الأكبر في الانتخابات التي تقام يوم الجمعة، مؤكدا على التلاحم والتكاتف داخل النادي واختيار مجلس إدارة قادر على إعادة النادي إلى المسار الصحيح، مشددا على أن الزمالك ناد كبير، ولذلك الاختيار السليم مهم للغاية بعيدا عن الوعود.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "لابد من تحكيم العقل في الاختيار بعيدًا عن حب الكراسي، وأبناء نادي الزمالك الحقيقيون هم من يريدون العمل لصالح النادي والأعضاء فقط، ولن أتحدث عن أسماء معينة، يجب اختيار من يحب نادي الزمالك، ومن يعمل على حل أزمات النادي، ولن يشعر بمشكلات الزمالك إلا من لمس تلك الأزمات عن قرب".

وأضاف: "البعض يحاول تقديم وعود فقط، ولذلك لابد من انتخاب الأعضاء الذين لديهم القدرة على خدمة نادي الزمالك، وهناك العديد من المرشحين في الانتخابات الحالية لديهم القدرة على ذلك، والزمالك ارتقى لمنصات التتويج عندما كان هناك مجالس تحب النادي ولديهم تنوع في الآراء، ولذلك العضو عليه أن يتحلى بالأمانة".

وأكمل: "أقول للأعضاء، اختاروا الأصلح والذي يفيد نادي الزمالك، لذلك نتمنى وجود مجلس قادر على العمل لصالح نادي الزمالك، لمدة 4 سنوات قادمة، ولن أتحدث كثيرا عن الطعون والاحكام القضائية، وإصرار البعض على إدخال النادي في أزمات، لذلك لابد للأعضاء من انتقاء الأصلح للنادي".