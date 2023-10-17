عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب الانتخابات | شبانة يوجه رسالة هامة لأعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك

نادي الزمالك
نادي الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الجمعية العمومية بنادي الزمالك سيكون عليها الدور الأكبر في الانتخابات التي تقام يوم الجمعة، مؤكدا على التلاحم والتكاتف داخل النادي واختيار مجلس إدارة قادر على إعادة النادي إلى المسار الصحيح، مشددا على أن الزمالك ناد كبير، ولذلك الاختيار السليم مهم للغاية بعيدا عن الوعود.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "لابد من تحكيم العقل في الاختيار بعيدًا عن حب الكراسي، وأبناء نادي الزمالك الحقيقيون هم من يريدون العمل لصالح النادي والأعضاء فقط، ولن أتحدث عن أسماء معينة، يجب اختيار من يحب نادي الزمالك، ومن يعمل على حل أزمات النادي، ولن يشعر بمشكلات الزمالك إلا من لمس تلك الأزمات عن قرب".

وأضاف: "البعض يحاول تقديم وعود فقط، ولذلك لابد من انتخاب الأعضاء الذين لديهم القدرة على خدمة نادي الزمالك، وهناك العديد من المرشحين في الانتخابات الحالية لديهم القدرة على ذلك، والزمالك ارتقى لمنصات التتويج عندما كان هناك مجالس تحب النادي ولديهم تنوع في الآراء، ولذلك العضو عليه أن يتحلى بالأمانة".

وأكمل: "أقول للأعضاء، اختاروا الأصلح والذي يفيد نادي الزمالك، لذلك نتمنى وجود مجلس قادر على العمل لصالح نادي الزمالك، لمدة 4 سنوات قادمة، ولن أتحدث كثيرا عن الطعون والاحكام القضائية، وإصرار البعض على إدخال النادي في أزمات، لذلك لابد للأعضاء من انتقاء الأصلح للنادي".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار عنيف يهز تل أبيب.. المقاومة الفلسطينية تقصف مطار بن جوريون

تبرير للجريمة.. أول تعليق من أمريكا بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة

دعاء لأهل غزة بعد قصف مستشفى المعمداني.. اللهم سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض

500 شهيد.. حماس تعلق على مجزرة مستشفى المعمداني وسط غزة: إبادة جماعية

ممارسات إجرامية.. بيان عاجل من السعودية بشأن استهداف مستشفى المعمداني

اقتحام مبنى السفارة الإسرائيلية في الأردن| شاهد

إسرائيل تقصف مستشفى جديدا في قطاع غزة

500 شهيد ومصاب.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بعد ضرب مستشفى في غزة

ترشيحاتنا

مسئول بالكنيسة يكشف تفاصيل مهمة تفضح الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى المعمداني بغزة

سعر أقل جرام ذهب في محلات الصاغة اليوم 18-10-2023

يجب وقفها فورا .. السيسي: القصف الإسرائيلي لمستشفى بغزة انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي

نقيب الصحفيين: ما يحدث في غزة تعجز الكلمات عن وصفه

احتراف وعرض مغري| رئيس فيوتشر يعلن شروط رحيل عمر كمال عبدالواحد

التعاون الإسلامي تدين استهداف المستشفي المعمداني في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للحامل عند تناول الشمام؟

غير ملحوظة.. أعراض تنذر بالإصابة بنوع خطير من السرطان

طريقة عمل زبدة الفول السوداني

رسائل تهديد مخيفة لعائلة حديد بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية.. فما فحواها؟

فيديو

لن نبقى متفرجين على غزة.. تحذير خطير من إيران لـ إسرائيل وأمريكا |فيديوجراف

25 ألف جنيه شهريا.. الفرصة الأخيرة للتقديم بوظائف السفارة الأمريكية

هدية مجانية لطلاب المدارس.. إعلان هام من وزير التعليم

600 جنيه.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ