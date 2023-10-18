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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاروق جعفر: الوقت الحالي مناسب عشان أكون رئيس الزمالك

صدى البلد

كشف الكابتن فاروق جعفر، المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك، أن علاقته برجال الأعمال جيدة، ومن يتحدث على أن ديون النادي 1.4 مليار جنيه، رقم غير صحيح ومن يقول هذا الرقم يقدم أوراق.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير المالية أكد أن الزمالك هو أول نادي في مصر ليس عليه ديون. 

وحول اختياره لمن يكون نائبًا لرئيس الزمالك، أوضح أن الاثنين المرشحين على منصب نائب الرئيس مفيش أصلح منهم وهتكون بينهم منافسة شريفة قوية.

وأشار الكابتن فاروق جعفر، المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك، إلى أنه دخل نادي الزمالك منذ عام 1963 عندما كان في الصف الخامس الابتدائي، والتوقيت الحالي يراه مناسبًا ليكون رئيس النادي.
 

الزمالك أحمد موسى رئيس نادي الزمالك رئيس الزمالك فاروق جعفر منصب رئيس نادي الزمالك نادي الزمالك عام 1963

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