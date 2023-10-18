كامل الوزير: 3 محافظات بالصعيد جاهزة لإنشاء موانئ النهرية

توحيد جهة الاختصاص ليصبح النقل النهري تابعا لوزارة النقل فقط

كشف وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير عن توحيد جهة الاختصاص لتصبح الهيئة العامة للنقل النهري بكل ما يتعلق بإصدار التراخيص للموانئ والمراسي على طول مجرى نهر النيل تابعة لوزارة النقل.

وقال وزير النقل أنه جارِ تفعيل الشباك الواحد لتحفيز المستثمرين للاستثمار في الموانئ والمراسي ضمن منظومة النقل النهري لتبسيط وتسهيل الإجراءات، مضيفاً أنه تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة لإنشاء الموانئ النهرية بكل من قنا، وسوهاج، وأسيوط.

وقال وزير النقل في تصريحات صحفية سابقة، إنه تم إعادة تشكيل منظومة النقل النهري في مصر، حيث كانت هيئة "النقل النهري" مشتركة بين وزارات مختلفة هي النقل والري، ووزارة السياحة، وأيضا جزء منها يتبع المحافظات، وأصبحت المنظومة كاملة تتبع هيئة النقل النهري التابعة لوزارة النقل فقط.