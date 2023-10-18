إيمي سمير غانم عن فاجعة مستشفى المعمداني: كتير وجع القلب ده

وجهت إيمي سمير غانم رسالة حزينة بعد الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني.

وكتبت إيمي سمير غانم عبر حسابها بموقع انستجرام : كتير كتير وجع القلب ده، لا حول ولا قوه الا بالله ، قلوبنا بتتقطع كل دقيقه حسبي الله ونعم الوكيل ، ربنا ينتقم منهم واحد واحد يارب😥

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أن الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني، أسفرت عن استشهاد ما يزيد على 500 فلسطيني.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أن التيار الكهربائي انقطع عن مستشفى الشفاء، بحسب ما أوردته وكالة شهاب.

وذكر شاهد عيان، أن المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، كان يضم عددا من النازحين من منازلهم بعد تدميرها خلال غارات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه يضم ما يقرب من 5 آلاف شخص.