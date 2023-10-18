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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يستهدف دبابة للاحتلال في موقع الراهب جنوبي لبنان

دبابات إسرائيلية
دبابات إسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الأربعاء، أنه استهداف دبابة "ميركافا" تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع الراهب مقابل عيتا الشعب جنوبي لبنان، فجر اليوم، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد طاقمها.

وقال الحزب في بيان: "اليوم، هاجم حسين التويلة ومهدي عطوي الدبابة "ميركافا" التابعة لجيش العدو (الإسرائيلي) في منطقة الراهب".

وأضاف البيان أن "الدبابة تعرضت لضربة مباشرة، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد الطاقم".

وكان حزب الله اللبناني، أعلن أن اليوم الأربعاء سيكون "يوم غضب غير مسبوق" ضد الكيان الصهيوني وزيارة بايدن لها، وذلك بعد المجزرة المروعة التي نفذتها طائرات حربية إسرائيلية على المستشفى المعمداني في غزة.

وقال "حزب الله" في بيان صادر عنه:‏ "يندى جبين الإنسانية للجريمة المروعة والوحشيّة التي ارتكبتها عصابات القتـ ـل والإجرام ‌‌‏الصهيونية في المستشفى المعمداني في غزة والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء ‏الأبرياء".‏

وأضاف أن "هذه المجزرة هي استكمال لما سبقها من مجازر منذ نشأة هذا الكيان المجرم الغاصب في دير ‌‌‏ياسين وحولا وصبرا وشاتيلا.. وصولا إلى مجزرتي قانا وسواها على امتداد سنوات ‌‏الاحتلال ‏البغيض والتي تكشف الوجه الحقيقي الاجرامي لهذا الكيان وراعيه الشيطان والمجرم ‌‏الأكبر ‏الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتحمل المسئولية المباشرة والكاملة عن هذه المجزرة وعن كل ‏الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني".‏

وأردف: “إن كل بيانات الإدانة والاستنكار لم تعد تكفي وإننا نطالب شعوب أمتنا العربية والإسلامية ‏بالتحرك ‌‏الفوري إلى الشوارع والساحات للتعبير عن الغضب الشديد والضغط على الحكومات ‏والدول أينما ‌‏كان”.

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