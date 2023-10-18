شاهد| متظاهرون أتراك يحاولون اقتحام قاعدة أمريكية بعد مجزرة المعمداني

حاول متظاهرون أتراك اقتحام قاعدة "كورجيك" الأمريكية التابعة لحلف الشمال الأطلسي “الناتو” في ولاية ملاطية، وذلك عقب المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمداني بقطاع غزة.

وطالبت دولة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، جميع الإسرائيليين المقيمين في تركيا بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.

وقال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أن "جميع الإسرائيليين المقيمين في تركيا يجب أن يغادروا في أسرع وقت ممكن، في ضوء التفاقم المستمر للتهديدات الإرهابية ضد الإسرائيليين في الخارج".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث وصلت إلى أكثر من 3200 شهيد و11 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء.

واستشهد ما يزيد على 500 فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة ، بحسب ما أفادت وزارة الصحة مساء الثلاثاء.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب جديدة بقصف ساحة مستشفى الأهلي العربي وسط مدينة غزة، حيث توافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف.

وأشار إلى أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.