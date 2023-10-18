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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استيقظنا مصدومين من قصف المستشفى المعمداني.. إسبانيا تتخذ قرارا عاجلا بشأن الفلسطينيين

اسبانيا
اسبانيا

أعلنت الخارجية الإسبانية، اليوم الأربعاء، زيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بمقدار 4 ملايين يورو، إلى ما مجموعه 21 مليون يورو هذا العام.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال وزير الخارجية الإسباني بالإنابة، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء، في خطاب ألقاه أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبور، إن حكومته استيقظت "في حالة صدمة" بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة وأسفر عن مقتل المئات.

وكان ألباريس قد أكد، أمس الثلاثاء، أن إسبانيا ستزيد مساعداتها الإنسانية لقطاع غزة بحزمة بقيمة مليون يورو (1.06 مليون دولار) وهي مستعدة لإرسال المزيد.

وقال خوسيه مانويل ألباريس إن المساعدات يجب أن تصل إلى السكان المدنيين في غزة، وإسبانيا مستعدة للمشاركة في الجهود الإنسانية، مضيفا أن المزيد من الحزم "ستأتي، لأن كل شيء يشير إلى الحاجة إلى المزيد من المساعدات".

وفي يوم الاثنين، قالت السفارة الإسرائيلية في مدريد إن بعض المسؤولين الإسبان يقفون إلى جانب حركة المقاومة الفلسطينية بعد أن انتقد ثلاثة وزراء يساريين قصف إسرائيل لغزة، لكن وزارة الخارجية الإسبانية رفضت هذا الادعاء في بيان.

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