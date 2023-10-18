عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة: قمة القاهرة للسلام ستضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته لوقف الجرائم الاسرائيلية

سولاف درويش وكيل
سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تنظيم قمة القاهرة للسلام ، مؤكدة أن التحركات المصرية نجحت فى قيادة المجتمع الدولى فى تنظيم هذه القمة لحلحلة القضية الفلسطينية ووقف حدة التصعيد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت (درويش) فى بيان لها أصدرته اليوم إن من أهم الجهود الدولية المبذولة من مصر لدعم حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وإقرار مصيره ووقف العدوان الغاشم، الذى أسفر عن مقتل واصابة الآلاف حتى هذه اللحظة كان إعلان مصر بتنظيم قمة القاهرة للسلام، المقرر انطلاقها السبت المقبل حول القضية الفلسطينية والأوضاع الراهنة في غزة معتبراً الاستجابة الواسعة من المجتمع الدولى للمشاركة فى هذه القمة بمثابة تقدير واحترام كبيرين لدور مصر التاريخى والمحورى تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والافريقية والدولي كما أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لهذه القمة يعكس دور مصر في حل القضية الفلسطينية.

وأعربت النائبة سولاف درويش عن ثقتها فى أن هذه القمة سوف يكون لها دورها المهم فى دعم القضية الفلسطينية وتعد فكرا خارج الصندوق وتحركات في كل الاتجاهات لدعم الأخوة الأشقاء الفلسطينيين والوقف الفورى للاعتداءات الوحشية من سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين ومختلف المنشات الفلسطينية بما فيها المستشفيات.

واعتبرت النائبة سولاف درويش هذه القمة بمثابة تحريك المياه الراكدة لعقود طويلة داخل المجتمع الدولى الذى يقف صامتاً ومتفرجاً على الاعتداءات وجرائم الحرب التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى على مدى عشرات مؤكدة أن هذه القمة ستضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته التاريخية لوقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطينى الأعزل والاسراع فى تنفيذ رؤية مصر لانهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى لعقود طويلة والتى تتمثل فى ضرورة تنفيذ جميع قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.

النائبة سولاف درويش الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة القاهرة للسلام المجتمع الدولي قوات الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتصام أمام المعبر.. التحالف الوطني يستجيب لدعوة الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يتساءل: لماذا لا تنقل إسرائيل سكان قطاع غزة إلى النقب بدلا من سيناء

المصريون خلف القيادة السياسية للحفاظ على مصر.. رسائل السيسي مع المستشار الألماني

2000 جنيه رسميًا|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

يوم للتاريخ.. بيان عاجل من نتنياهو خلال زيارة بايدن إلى الاحتلال الإسرائيلي

صور أقمار صناعية.. طلب عاجل من روسيا لـ إسرائيل بشأن المستشفى المعمداني

440 جنيها دفعة واحدة| تراجع أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

حجة إسرائيل حماس والغرض الحقيقي مصر.. السيسي يتهكم على مقترح نزوح أهالي غزة لسيناء: لماذا لا تقدموا صحراء النقب حلا بديلا؟

ترشيحاتنا

ضبط شخص انتحل صفة مأذون وعقد قران عدد من المواطنين بالشرقية

أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي يؤدون صلاة الغائب عند بوابة معبر رفح

مصر تعلن الحداد العام ثلاثة أيام على أرواح ضحايا المستشفى المعمداني بغزة

تبرعوا بأشيائي للفقراء.. طفلة فلسطينية تكتب وصيتها بكلمات تشعل مواقع التواصل بالعالم

عقد جلسة طارئة لمجلس النواب غدا لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضى الفلسطينية

النواب يعقد جلسة طائة غدا لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آلام البطن قد تكون مؤشرا على الإصابة بالذبحة الصدرية.. تفاصيل

الأهلي يطير لتنزانيا.. وكولر يصر على هذه الصفقة| من هو نجم النادي الجديد

كيف أعاد قصف مستشفى المعمداني ذكرى مجزرة بحر البقر؟..تفاصيل تاريخية

أمل جديد.. طرح أول علاج معتمد لمرض البهاق في مصر

فيديو

اكتشاف مقبرة فرعونية حديث الإعلام الغربي.. ماذا بها| فيديوجراف

صورة مزورة.. دليل نتنياهو الوحيد طلع مزيف

أصبحت تتساقط يوميًا.. دفن جثامين شهداء مستشفى المعمداني بغزة في مقبرة جماعية|شاهد

سامعني.. طفل يحاول التأكد من أن شقيقه مازال حيًا بعد قصف مستشفى غزة|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ