نائبة: قمة القاهرة للسلام ستضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته لوقف الجرائم الاسرائيلية

أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تنظيم قمة القاهرة للسلام ، مؤكدة أن التحركات المصرية نجحت فى قيادة المجتمع الدولى فى تنظيم هذه القمة لحلحلة القضية الفلسطينية ووقف حدة التصعيد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت (درويش) فى بيان لها أصدرته اليوم إن من أهم الجهود الدولية المبذولة من مصر لدعم حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وإقرار مصيره ووقف العدوان الغاشم، الذى أسفر عن مقتل واصابة الآلاف حتى هذه اللحظة كان إعلان مصر بتنظيم قمة القاهرة للسلام، المقرر انطلاقها السبت المقبل حول القضية الفلسطينية والأوضاع الراهنة في غزة معتبراً الاستجابة الواسعة من المجتمع الدولى للمشاركة فى هذه القمة بمثابة تقدير واحترام كبيرين لدور مصر التاريخى والمحورى تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والافريقية والدولي كما أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لهذه القمة يعكس دور مصر في حل القضية الفلسطينية.

وأعربت النائبة سولاف درويش عن ثقتها فى أن هذه القمة سوف يكون لها دورها المهم فى دعم القضية الفلسطينية وتعد فكرا خارج الصندوق وتحركات في كل الاتجاهات لدعم الأخوة الأشقاء الفلسطينيين والوقف الفورى للاعتداءات الوحشية من سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين ومختلف المنشات الفلسطينية بما فيها المستشفيات.

واعتبرت النائبة سولاف درويش هذه القمة بمثابة تحريك المياه الراكدة لعقود طويلة داخل المجتمع الدولى الذى يقف صامتاً ومتفرجاً على الاعتداءات وجرائم الحرب التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى على مدى عشرات مؤكدة أن هذه القمة ستضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته التاريخية لوقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطينى الأعزل والاسراع فى تنفيذ رؤية مصر لانهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى لعقود طويلة والتى تتمثل فى ضرورة تنفيذ جميع قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.