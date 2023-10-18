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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية لتطهير ورفع المخلفات بالترع والمجارى المائية

تطهير الترع في المنوفية
تطهير الترع في المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة فى أعمال التطهير ورفع المخلفات بالترع والمجارى المائية بهدف الحفاظ على الصحة العامة والمظهر العام .

 وفي هذا الإطار شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا حملة مكبرة ورفع 80 طن من  نواتج التطهير بترعة الساحل  بقرية شبرابخوم و20 طن نواتج تطهير بترعة أم أحمد بقرية كفر أبشيش ، وكذا تطهير ترعة أم شريف بقرية شمنديل وقرية أشليم وكفر السلامية وشبراقبالة بقويسنا.

في ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع برفع 50 طن نواتج تطهير من ترعة العطف بكفر نفرة .

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وشدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة والإلتزام بخطة التطهير لتقليل الفاقد من الموارد المائية والحد من انتشار الأمراض والفيروسات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المجاري المائية الموارد المائية رفع المخلفات محافظ المنوفية نواتج التطهير

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