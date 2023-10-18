بطلة ما تيجي نشوف .. إصابة فنانة شهيرة بـ حرق من الدرجة الأولى

أعلنت الفنانة الشابة راندا عبد السلام عن إصابتها بحرق من الدرجة الأولى فى أحد ساقيها ويديها، من خلال منشور لها على صفحتها بموقع فيسبوك.



ونشرت راندا عبد السلام صورة للجروح وعلقت عليه قائلة:حرق من الدرجة الاولي، الحمدلله.



حكاية ما تيجي نشوف:

وتشارك راندا عبدالسلام حاليًا في حكاية “ما تيجي نشوف” ويشاركها عدد كبير من الفنانين، من بينهم هنا شيحة وإسلام جمال وأحمد جمال سعيد وملك قورة وطارق صبري ونبيل عيسى ونهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

وتأتي حكاية «ما تيجي نشوف» بعدما انتهت الحكاية الأولى «ألفريدو» التي قدمها عدد آخر من الفنانين، من بينهم إلهام شاهين وأحمد فهمي وندا موسى وإنجي كيوان وفتوح أحمد وروان الغابة وأمير شاهين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج عصام نصار.