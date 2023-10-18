عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطلة ما تيجي نشوف .. إصابة فنانة شهيرة بـ حرق من الدرجة الأولى

حرق راندا عبد السلام
حرق راندا عبد السلام من الدرجة الأولى

أعلنت الفنانة الشابة راندا عبد السلام عن إصابتها بحرق من الدرجة الأولى فى أحد ساقيها ويديها، من خلال منشور لها على صفحتها بموقع فيسبوك.

ونشرت راندا عبد السلام صورة للجروح وعلقت عليه قائلة:حرق من الدرجة الاولي، الحمدلله.

 حكاية ما تيجي نشوف:

وتشارك راندا عبدالسلام حاليًا في حكاية “ما تيجي نشوف” ويشاركها عدد كبير من الفنانين، من بينهم هنا شيحة وإسلام جمال وأحمد جمال سعيد وملك قورة وطارق صبري ونبيل عيسى ونهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

وتأتي حكاية «ما تيجي نشوف» بعدما انتهت الحكاية الأولى «ألفريدو» التي قدمها عدد آخر من الفنانين، من بينهم إلهام شاهين وأحمد فهمي وندا موسى وإنجي كيوان وفتوح أحمد وروان الغابة وأمير شاهين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج عصام نصار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تنتصر على إسرائيل في معركة غزة..السماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر

إسرائيل تتراجع عن دعوات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

440 جنيها دفعة واحدة| تراجع أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

جلسة طارئة.. الشيوخ يعلن تأييده للرئيس السيسي في إجراءاته لحماية مصر ودعم الشعب الفلسطيني

عميل مزدوج في مباراة سيمبا| استبعاد نجم الأهلي من اللقاء.. وظروف أسرية تصدم كولر

تهديد على الملأ بشأن سيناء.. 8 رسائل حادة من السيسي للغرب وإسرائيل

الزمالك على صفيح ساخن| تمرد جديد بالفريق.. و"جوكر إماراتي" معروض على "الأبيض"

اعتراض أمريكي|مجلس الأمن يفشل في تمرير مشروع قرار يدعو لهدنة إنسانية بغزة

موضوعات متعلقة

توقف ساعة .. الموسيقيين تطلق مبادرة لصالح أهل فلسطين

سلوى عثمان لـ«صدى البلد»: بعد ألم ومعاناة شعب فلسطين علينا جميعًا الوقوف بجانبه

باسم سمرة : لا أحد يستطيع احتلال سيناء

تامر عبدالمنعم ينشر على صفحته تفويضا للرئيس السيسي بحماية أرض مصر

تضامنا مع فلسطين.. العرض الخاص لفيلم وداعا جوليا بدون ريد كاربت

كتاب ونقاد السينما تعلن تضامنها مع الأشقاء في غزة

عبر عن الـ100 مليون مصري.. المتحدة للخدمات الإعلامية تؤيد موقف الرئيس السيسي في أزمة غزة

مجزرة وحشية .. نجوم الفن يعلقون على قصف مستشفى المعمداني بـ غزة

ترشيحاتنا

رئيس مجلس النواب: القضية الفلسطينية تشهد أخطر منحى وسط تخاذل عالمي

أبو العينين: نحن ضد إنهاء حياة الأبرياء بغزة| والاحتلال لن يدمر إرادة الفلسطينيين

إجراء تحقيق دولي.. روسيا تتحرك لمعاقبة المسئولين عن قصف مستشفى المعمداني

يبدأ من 1199 دولارًا.. هل أسعار هواتف iPhone منطقية أم الشركة تستغلك؟!

لو هتقدم في وظيفة.. كيفية استخراج فيش جنائي مستعجل

يحيي الفخراني أمام الشيوخ: المصري الأرض والعرض لديه متساويان لا يمكن التفريط فيهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع بجنود بالذخيرة الحية بالمنطقة المركزية العسكرية

كيلو الزيت هيرخص 30 جنيها| أسعار 10 سلع أساسية تدخل الفرحة للمصريين

هل نجيب محفوظ من صنع جمال الغيطاني؟.. تفاصيل

ماتت أحلام الصغار.. طفلة من غزة تكتب وصيتها بشكل مؤثر

فيديو

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع بجنود بالذخيرة الحية بالمنطقة المركزية العسكرية

بـ4600 دولار.. محمد رمضان يثير الجدل بجاكيت يحمل شعار الماسونية.. اعرف الحقيقة

صور أقمار صناعية.. طلب عاجل من روسيا لإسرائيل بشأن مستشفى المعمداني «فيديوجراف»

رد بالغ الذكاء.. كيف أبطل السيسي حجة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ