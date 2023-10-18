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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفارات الإنذار تدوي في منطقة تل أبيب الكبرى مجددا

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار

دوت صفارات الإنذار مجددًا، اليوم الأربعاء، في منطقة تل أبيب الكبرى.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”،  قصف تل أبيب مجددا ردا على الفاجعة التي تعرض لها سكان قطاع غزة بعد قصف مستشفى المعمداني.

وقالت كتائب القسام في بيان لها، إن “الكتائب تقصف تل أبيب ردا على الجريمة الصهيونية بحق المدنيين".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بأن صفارات الإنذار دوت في وسط إسرائيل بعد دقائق من مغادرة الرئيس الأمريكي، جو بايدن للكيان.

وحسب الصحيفة الإسرائيلية، انطلقت صفارات الإنذار في بلدات هود هشارون وجاني عام وياركونا وأدانيم وبيتاح تكفا بوسط إسرائيل.

وغادر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مطار بن جوريون بعد أن أنهى زيارته التي استغرقت نصف يوم إلى تل أبيب.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب رئيس مستشفى المعمداني في قطاع غزة، إن المستشفى توقف اليوم عن العمل لكنه سيستأنف عمله غدا.

وحسب شبكة “سكاي نيوز” عربية، قال نائب رئيس مستشفى المعمداني: “عدد الشهداء والجرحى بين 450-500 لكن لا حصيلة نهائية بعد”.

وأضاف: “استشهاد المئات في قصف المستشفى صدمة كبيرة ومفجع جدا”.

وأوضح نائب رئيس مستشفى المعمداني: “لم يكن لدينا أي عِلم بأي تحركات حول المستشفى وقت القصف”.

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