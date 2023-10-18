رئيس وزراء لبنان الأسبق : لن نخوض حربًا ضد إسرائيل | فيديو

أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، أن لبنان تعرض على مدى عقود ماضية إلى 6 اجتياحات إسرائيلية، ما أدّى إلى استنزاف إمكانياته.

وأضاف السنيورة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أن لبنان لا تستطيع خوض معركة عسكرية مع إسرائيل الآن، حيث تعرضت لـ 6 اجتياحات إسرائيلية، وتواجه الآن 6 أزمات أساسية، أولها أزمة سياسية، بجانب ازمة اقتصادية ماحقة، بجانب ازمة نزوح سورية.

رئيس الوزراء اللبناني الأسبق : 40% من عدد سكان لبنان نازحون من سوريا



وأشار رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، إلى أن 40% من عدد سكان لبنان نازحين من سوريا، ولذا لا بد من الحكمة والتأني كثيرًا قبل اتخاذ أي قرار من جانب لبنان.

مشددًا على أهمية حشد الرأي العام الدولي، معقبا:" ألمح تغييرًا حقيقيًا ، حيث امتنعت فرنسا وبريطانيا عن التصويت لمشروع القرار الروسي البرازيلي، او الفيتو الأمريكي".

وواصل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق:"ندين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضينا وحاولنا تغيير موقف الإعلام الدولي ضدنا".