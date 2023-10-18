التجمع يرفض العدوان الإسرائيلي وتصفية القضية الفلسطينية

أكد حزب التجمع علي موقفه التاريخي المساند لنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية، وإذ يقف مع صموده في غزة وفي كل مدن وقرى فلسطين المحتلة ، فانه يدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الهمجي علي غزة، ويحذر من استهدافه تصفية القضية الفلسطينية بتهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه، ويؤكد ان المصريين شعبًا وقيادة لن يسمحوا بأي شكل من الأشكال بتكرار حدوث نكبة جديدة للشعب الفلسطيني الصامد والمقاوم.

وأعلن فى بيان صحفى له تأييده ودعمه لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي المتمثل في رفضه لمخطط تصفية القضية الفلسطينية ، برفضه عمليات التهجير القسري للفلسطينيين وتوطينهم في سيناء، ورفضه المشاركة في المؤتمر الرباعي بالأردن مع الرئيس الأمريكي بايدن بعد العدوان علي مستشفى المعمداني و إدانة الحصار الإسرائيلي الأميركي للشعب الفلسطيني في غزة في ظل الصمت والتواطؤ الغربي، وتجاهل المآسي التي يعيشها نساء وأطفال غزة والمرضي والجرحى في المستشفيات الفلسطينية.

وطالب بطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة واستدعاء السفير المصري من تل أبيب وإدانة المساعدة والدعم العسكري الأمريكي والانجليزي بإرسال البوارج وحاملات الطائرات والجنود ، بدلا من الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي علي الشعب الفلسطيني.

ودعا إلى مواصلة الاحتجاج السياسي لدى سفراء أوربا في القاهرة من الدول الداعمة للعدوان الصهيوني ، ومناشدة الدول الداعمة للحق الفلسطيني التحرك لدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد لمناقشة العدوان الإسرائيلي الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين والدعوة لتشكيل لجنة لتوثيق الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ، ورفع تقرير بنتائجها للمجلس الدولي لحقوق الإنسان للنظر في ملاحقة مرتكبيها.

وأعلن حزب التجمع تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني الصامد والمقاوم ، ورفضه تصفية قضيته عبر التهجير القسري والتوطين خارج أراضيه ، ويدين العدوان الإسرائيلي الهمجي، يؤكد علي موقفه الثابت المتمثل في دعمه لنضال الشعب الفلسطيني من اجل نيل حقوقه الوطنية المشروعة، وعلي رأسها إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.