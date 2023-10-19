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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد أبطال أكتوبر: قضينا على أسطورة الجيش الذي لا يقهر في 1973

أحد أبطال أكتوبر
أحد أبطال أكتوبر

كشف  اللواء ثروت النصيري أحد أبطال حرب أكتوبر، تفاصيل وكواليس مشاركته في حرب أكتوبر 1973.

 

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وقال ثروت النصيري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إحنا دخلنا حرب أكتوبر ونعلم أن إسرائيل تمتلم سلاح نووي ".

 

وأضاف ثروت النصيري:"  دخلنا الحرب رغم  التحديات والصعوبات الكثيرة التي كانت تواجهنا آنذاك ".

 

 وتابع ثروت النصيري:"  قضينا على أسطورة الجيش الذي لا يقهر في حرب أكتوبر 1973 ".

 

وأكمل ثروت النصيري :" بعد حرب أكتوبر 1973 حصلت مصر على كل شبر من أرضها وكل شبر من سيناء "، مضيفا:" إسرائيل تعرضت إلى هزيمة كبيرة في أكتوبر 1973  ويحسب للسادات اتخاذه قرار الحرب في 73 ".

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