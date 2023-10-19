أحد أبطال أكتوبر: قضينا على أسطورة الجيش الذي لا يقهر في 1973

كشف اللواء ثروت النصيري أحد أبطال حرب أكتوبر، تفاصيل وكواليس مشاركته في حرب أكتوبر 1973.

وقال ثروت النصيري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إحنا دخلنا حرب أكتوبر ونعلم أن إسرائيل تمتلم سلاح نووي ".

وأضاف ثروت النصيري:" دخلنا الحرب رغم التحديات والصعوبات الكثيرة التي كانت تواجهنا آنذاك ".

وتابع ثروت النصيري:" قضينا على أسطورة الجيش الذي لا يقهر في حرب أكتوبر 1973 ".

وأكمل ثروت النصيري :" بعد حرب أكتوبر 1973 حصلت مصر على كل شبر من أرضها وكل شبر من سيناء "، مضيفا:" إسرائيل تعرضت إلى هزيمة كبيرة في أكتوبر 1973 ويحسب للسادات اتخاذه قرار الحرب في 73 ".