اللواء نصر سالم: دقة معلومات عناصر الاستطلاع ساهمت في تحقيق نصر أكتوبر

كشف اللواء نصر سالم أحد أبطال أكتوبر رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، تفاصيل وكواليس مشاركته في حرب أكتوبر 1973.

وقال نصر سالم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل ما حدث في يوم 6 أكتوبر 1973 كانت نتيجة معلومات عناصر الاستطلاع المتواجدة خلف خطوط العدو ".

وأضاف نصر سالم:" دقة معلومات عناصر الاستطلاع أدت إلى تدمير 85 % من الأهداف المطلوبة في الضربة الجوية الأولى وساهمت في تحقيق النصر".

وتابع نصر سالم :" خط بارليف كان أقوى خط دفاعي في التاريخ لكن القوات المسلحة المصرية استطاعت أن تحدث ثغرات في خط بارليف وتدميره بشكل كامل ".

وأكمل نصر سالم :" موشيه ديان أكد أن الجيش المصري لن يحارب لكن مصر فاجئت إسرائيل ببدء الحرب في 6 أكتوبر 1973 ".