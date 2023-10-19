بعثة جامعة الدول العربية للأمم المتحدة: إسرائيل تحاول توريط مصر في الحرب|فيديو

أكد السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أن إسرائيل تحاول توريط مصر في الحرب، معلقاً:"وبايدن ألقى الكرة في ملعبنا بتصريحاته عن المساعدات".

بعثة جامعة الدول العربية:القرار الروسي بشأن التهدئة في غزة لم يحصل على عدد الأصوات اللأزمة

وأضاف ماجد عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن القرار الروسي بشأن التهدئة في غزة لم يحصل على عدد الأصوات اللأزمة في مجلس الأمن و بالتالي تم رفضه.



وأشار رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة إلى، أن لا يمكن التحجج بممارسة حق الدفاع عن النفس من دولة تحتل دولة أخرى وفقاً للقانون الدولي.



وأكد رئيس بعثة جامعة الدول العربية، أن إسرائيل تحاول تصفية حماس بإرادة منفردة و دعم أمريكي.