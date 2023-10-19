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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: مصر لن ترضخ لأي ضغوطات

أحمد مقلد أمين سر
أحمد مقلد أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب

قال أحمد مقلد أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن العالم يشهد غياب للرشد بشكل كبير للغاية، متابعا: هناك توطئ واضح من قبل الجميع..فنحن أمام شعب أعزل، يخضع لجريمة هي الأقدم في العصر الحديث.

 

وأضاف "أحمد مقلد" خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الاحتلال جريمة في حد ذاتها..واليوم هذا الاحتلال يمارس عملية إبادة وتطهير عرقي واضح، متابعا: ما يحدث على الأراضي الفلسطينية خير دليل على أن هناك حرب إبادة.

 

واسترسل: دعم الغرب لإسرائيل وما تمارسه من جرائم واضح، منوها بأن مصر لن تقبل بتهجير الفلسطينين وإنهاء القضية، فنحن نرغب في الاعتراف بدولة فلسطين وعودة اللاجئين.

 

وأكد على أن موقف الدولة الوطنية المصرية تجاة فلسطين ثابت، ورفع رأس الجميع، متابعا: نحن لن نرضخ لأي ضغوطات أو إغراءات.

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