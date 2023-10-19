المنظمة العربية لحقوق الإنسان: ما يحدث في فلسطين بمثابة سقطة أخلاقية مريعة

قال علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الأزمة الفلسطينية مستمرة منذ سنوات، ولكن الوضع الحالي أصبح مختلف وصعب، متابعا: الاحتلال طويل الأمد جريمة عدوان وفقا للقانون الدولي، ويجب أن يزول.

وأضاف "علاء شلبي" خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، عندما يحدث هجوم من المقاومة الفلسطينية على إسرائيل، فإن قوة الدولة أكبر من قوة المقاومة، وطبقا لاتفاقيات جنيف هناك التزام قطعي بتجنب استهداف المدنيين وأن يكون استخدام القوة بشكل متناسب.

واسترسل: نقل اللاجئين وحتى إن جرى نقلهم إلى الأراضي المحتلة جرائم، والتعرض للنازحين أثناء نزوحهم واستهداف المباني بهذا الشكل من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على أن ما يحدث في فلسطين واستهداف المستشفى بمثابة سقطة أخلاقية مريعة، لإدارة ودول تدعي بأنها تهتم بحقوق الإنسان، مناشدا بضرورة وقف إطلاق النار والمساح بمرور المساعدات.

