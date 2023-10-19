لجنة حقوق الإنسانب بالنواب: إسرائيل في حالة جنون وعلينا توحيد الصفوف العربية

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الأيام الماضية شهدت تحيز كامل من قبل الدول الغربية لصالح إسرائيل، متابعا:" إسرائيل في حالة جنون، نتيجة الهجوم عليهم وكسر قوتهم".

وأضاف "طارق رضوان" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، ما يحدث الآن على أرض غزة يجب أن يتم إعداده بملف وتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية، متابعا: إذا لم يتحد العرب فستسقط الدول العربية الكامل.

وشدد على أن القضية في قلب مصر وعقل و قلب كل مصري، ونتحدث عنها دائما وندعمها بكافة الأشكال..مناشدا بضرورة توحيد الصفوف العربية واتخاذ قرارات قوية ضد الاحتلال.