عاجل
الصحف تبرز رسائل السيسي القوية المعبرة عن الموقف المصري تجاه فلسطين.. والاصطفاف الشعبي والسياسي خلف الرئيس الجمهورية: مواقف مصر تجاه فلسطين سيسجلها التاريخ بحروف من نور بي تك تحتفل بتخرج الدفعة الأولى من طلاب مدرسة التكنولوجيا التطبيقية .. فيديو أخبار الفن.. تأجيل حفل أنغام في دبي بسبب أحداث فلسطين.. موعد عزاء سهام عبد السلام نشرة المرأة والصحة.. رئيس لجنة سلامة الغذاء تكشف حقيقة مخاطر البطاطس ذات البراعم.. ما تيجي نشوف.. إطلالات هنا شيحة تشعل السوشيال ميديا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

السيسي وبايدن يتفقان على إدخال المساعدات لغزة بشكل مستدام وأمريكا تدعو حزب الله اللبناني إلى وقف هجماته على إسرائيل .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

اعتقال نحو 500 معارض للحرب في غزة داخل مبنى الكونجرس الأميركي
سوناك يبدأ الخميس زيارة إلى إسرائيل ودول في المنطقة
بايدن لحكومة الحرب الإسرائيلية: هزيمة حماس ستستغرق وقتًا
القيادة الفلسطينية: تهجير سكان غزة "خط أحمر"

 

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفق مع نظيره الأمريكي جو بايدن على "إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام"، مشيرةً إلى أن السيسي وبايدن ركزا خلال اتصالهما الهاتفي على "الوضع الإنساني في قطاع غزة"، واتفقا أيضًا على "قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات" إلى غزة.

وأعرب بايدن عن "الشكر والتقدير لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

ونقلت "الوطن" عن بايدن قوله خلال مؤتمر صحفي إن السيسي "يستحق الكثير من التقدير الحقيقي؛ لأنه كان متعاوناً"، محذرًا من أنه إذا صادرت حركة "حماس" المساعدات الإنسانية، فإن دخول شاحنات المساعدات إلى غزة "سيتوقف"، لافتًا إلى أنه يتوقع أن تبدأ المساعدات في دخول معبر رفح يوم الجمعة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الجريدة" أن حزب الله اللبناني أعلن إن اثنين من أعضائه لقيا حتفهما في جنوب لبنان، مشيراً إلى أنهما سقطا أثناء القتال، مشيرةً إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن في الساعات الأولى من الخميس، ضرب أهداف لحزب الله في لبنان.

وقالت "القبس" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد لـ"حكومة الحرب" الإسرائيلية خلال اجتماعه مع أعضائها، الأربعاء، إنه يدرك أن "معركة الجيش الإسرائيلي لهزيمة حماس ستستغرق وقتًا"، مشيرًا إلى أنه "سيكون من الأسهل على الولايات المتحدة دعم إسرائيل، إذا سمحت للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى غزة"

وقالت "الراي" إن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على نحو 500 متظاهر من بينهم 24 حاخاماً، في مبنى الكابيتول (مقر الكونجرس) بواشنطن، أثناء احتجاجهم على الحرب الإسرائيلية على غزة، والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

وأشارت "الجريدة" إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أعلن زيارة إسرائيل، الخميس، للقاء رئيس الوزراء عبد الفتاح السيسي، قبل التوجّه إلى دول أخرى في المنطقة.

وقال سوناك في بيان إن "الهجوم على مستشفى المعمداني في غزة والذي أوقع مئات الضحايا، يجب أن يكون لحظة فاصلة للقادة في المنطقة، وفي جميع أنحاء العالم للعمل جنباً إلى جنب من أجل تجنّب مزيد من التصعيد الخطير للصراع"، مؤكداً أن بريطانيا "ستحرص على أن تكون في طليعة هذه الجهود".

وأفادت "الوطن" بأن القيادة الفلسطينية شددت في بيان عقب اجتماعها في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس أبو مازن على أن التهجير القسري لسكان غزة خط أحمر لا يمكن تجاوزه، كما |لا يجب السماح بتهجير الفلسطينيين من بيوتهم في القدس أو الضفة، وشددت على "الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني"، مع التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، مؤكدة على أن "الأمن والسلام لن يتحققا إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وقالت "الراي" إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنتبأن وزير الدفاع لويد أوستن أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، الثلاثاء، وأشارت إلى أن أوستن دعا خلالها حزب الله اللبناني إلى "وقف هجماته على شمال إسرائيل". وأطلع جالانت أوستن على عمليات إسرائيل العسكرية، كما أطلع أوستن جالانت على “عمليات التسليم المقبلة للمساعدات الأمنية لإسرائيل، وأكد التزام الولايات المتحدة بالعودة الآمنة للرهائن الذين تحتجزهم حماس”، وفق ما جاء في البيان الأميركي.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في يوم|تحرك مفاجئ بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 ساعات| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

40 جنيها مرة واحدة|مفاجأة سارة في أسعار الدواجن والبيض بعد مبادرة الحكومة

بيج رامي باكيا: عمري ما حسيت في حياتي بأكتر من كده مهانة

صحراء النقب.. السيسي يكشف المستور ويفضح مخطط إسرائيل في سيناء

مصر تنتفض استجابةً لنداء السيسي.. عندما تكون مسافة السكة قولا وفعلا

مصر تنتصر على إسرائيل في معركة غزة..السماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر

فضيحة جديدة لبايدن .. مسئول أمريكي بارز يستقيل احتجاجًا على دعم إسرائيل

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الروسي: هناك تخوف من تحول الصراع في غزة إلى إقليمي

النهاردة اليوم الأول.. بدء فحص طلبات اعتراضات المرشحين فى انتخابات الرئاسة

بيعمل باديكير وغزة بتنضرب|حقيقة صورة أثارت الغضب من محمد رمضان.. ما توقيتها؟

40 جنيها مرة واحدة|مفاجأة سارة في أسعار الدواجن والبيض بعد مبادرة الحكومة

حدث ليلا| بايدن يشيد بالرئيس السيسي ويعلن موعد دخول المساعدات إلى غزة.. تحذير عاجل من الأرصاد.. الاحتلال يواصل عدوانه

ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الوزراء اليوناني الأوضاع في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور أثارت الجدل لـ ياسمين صبري | شاهد

طبيبة في مستشفى شهداء الأقصى تبكي وتستغيث من عدد وفيات الأطفال بغزة

بعد تصدرها التريند.. إطلالات أثارت ضجة لـ حورية فرغلي

فيديو تضامن محمد صلاح مع غزة يحقق 50 مليون مشاهدة في ساعة

فيديو

فيديو يثير الجدل لعربات تحمل العلم الإسرائيلي بعد قصف مستشفى المعمداني

مقطع فيديو يثير الجدل لشاب تونسي يستفز السلطة الفرنسية

بكلمات مؤثرة.. أحد الناجين من القصف الإسرائيلي يواسي أسر الضحايا

مقطع فيديو مؤثر لمجموعة صغار قبل الهجوم الإسرائيلي على مستشفى المعمداني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ