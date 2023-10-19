السيسي وبايدن يتفقان على إدخال المساعدات لغزة بشكل مستدام وأمريكا تدعو حزب الله اللبناني إلى وقف هجماته على إسرائيل .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

اعتقال نحو 500 معارض للحرب في غزة داخل مبنى الكونجرس الأميركي

سوناك يبدأ الخميس زيارة إلى إسرائيل ودول في المنطقة

بايدن لحكومة الحرب الإسرائيلية: هزيمة حماس ستستغرق وقتًا

القيادة الفلسطينية: تهجير سكان غزة "خط أحمر"

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفق مع نظيره الأمريكي جو بايدن على "إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام"، مشيرةً إلى أن السيسي وبايدن ركزا خلال اتصالهما الهاتفي على "الوضع الإنساني في قطاع غزة"، واتفقا أيضًا على "قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات" إلى غزة.

وأعرب بايدن عن "الشكر والتقدير لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

ونقلت "الوطن" عن بايدن قوله خلال مؤتمر صحفي إن السيسي "يستحق الكثير من التقدير الحقيقي؛ لأنه كان متعاوناً"، محذرًا من أنه إذا صادرت حركة "حماس" المساعدات الإنسانية، فإن دخول شاحنات المساعدات إلى غزة "سيتوقف"، لافتًا إلى أنه يتوقع أن تبدأ المساعدات في دخول معبر رفح يوم الجمعة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الجريدة" أن حزب الله اللبناني أعلن إن اثنين من أعضائه لقيا حتفهما في جنوب لبنان، مشيراً إلى أنهما سقطا أثناء القتال، مشيرةً إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن في الساعات الأولى من الخميس، ضرب أهداف لحزب الله في لبنان.

وقالت "القبس" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد لـ"حكومة الحرب" الإسرائيلية خلال اجتماعه مع أعضائها، الأربعاء، إنه يدرك أن "معركة الجيش الإسرائيلي لهزيمة حماس ستستغرق وقتًا"، مشيرًا إلى أنه "سيكون من الأسهل على الولايات المتحدة دعم إسرائيل، إذا سمحت للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى غزة"

وقالت "الراي" إن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على نحو 500 متظاهر من بينهم 24 حاخاماً، في مبنى الكابيتول (مقر الكونجرس) بواشنطن، أثناء احتجاجهم على الحرب الإسرائيلية على غزة، والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

وأشارت "الجريدة" إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أعلن زيارة إسرائيل، الخميس، للقاء رئيس الوزراء عبد الفتاح السيسي، قبل التوجّه إلى دول أخرى في المنطقة.

وقال سوناك في بيان إن "الهجوم على مستشفى المعمداني في غزة والذي أوقع مئات الضحايا، يجب أن يكون لحظة فاصلة للقادة في المنطقة، وفي جميع أنحاء العالم للعمل جنباً إلى جنب من أجل تجنّب مزيد من التصعيد الخطير للصراع"، مؤكداً أن بريطانيا "ستحرص على أن تكون في طليعة هذه الجهود".

وأفادت "الوطن" بأن القيادة الفلسطينية شددت في بيان عقب اجتماعها في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس أبو مازن على أن التهجير القسري لسكان غزة خط أحمر لا يمكن تجاوزه، كما |لا يجب السماح بتهجير الفلسطينيين من بيوتهم في القدس أو الضفة، وشددت على "الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني"، مع التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، مؤكدة على أن "الأمن والسلام لن يتحققا إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وقالت "الراي" إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنتبأن وزير الدفاع لويد أوستن أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، الثلاثاء، وأشارت إلى أن أوستن دعا خلالها حزب الله اللبناني إلى "وقف هجماته على شمال إسرائيل". وأطلع جالانت أوستن على عمليات إسرائيل العسكرية، كما أطلع أوستن جالانت على “عمليات التسليم المقبلة للمساعدات الأمنية لإسرائيل، وأكد التزام الولايات المتحدة بالعودة الآمنة للرهائن الذين تحتجزهم حماس”، وفق ما جاء في البيان الأميركي.