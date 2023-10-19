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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة.. الصحة الفلسطينية تعلن خروج 3 مستشفيات عن الخدمة في قطاع غزة

مستشفيات قطاع غزة
مستشفيات قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن خروج 3 مستشفيات عن الخدمة كليا وتضرر 25 جزئيا في قطاع غزة.

على جانب آخر، أعلن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية لـ الأمم المتحدة، أن احتياطيات الوقود في مستشفيات قطاع غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة فقط.

وقال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة، في بيان له، إن توقف المولدات الاحتياطية بمستشفيات قطاع غزة سيعرض آلاف المرضى للخطر.

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد سليمة، مدير مستشفى الشفاء في غزة، إنه في ضوء القرار الإسرائيلي الأخير بفرض حصار شامل على قطاع غزة، هناك حاجة ملحة لإنشاء ممرات إنسانية لإجلاء جميع العالقين في القطاع الفلسطيني.

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