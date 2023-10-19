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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المدارس نكست الأعلام|طلاب جنوب سيناء يقفون دقيقة حدادًا حزنًا على شهداء غزة.. صور

حداد و تنكيس الإعلام
حداد و تنكيس الإعلام حزنا علي شهداء فلسطين

نكّست مدارس جنوب سيناء الاعلام لمنتصف سواري الإعلام ووقف الطلاب دقيقة حدادًا حزنًا على أرواح شهداء غزة الذين استشهدوا بغارات جوية من المحتل الإسرائيلي .
وشهد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، مراسم تنكيس العلم بمدرسة الصناعات الثانوية بطور سيناء ووقف الطلاب دقيقة حدادًا حزنًا علي شهداء غزة .
وكانت قد شهدت جنوب سيناء أمس مظاهرات احتجاجية ضد اسرائيل وقتلـ ـها الأطفال وضربها مستشفي المعمداني في غزة وقد تظاهر بدو جنوب سيناء في ساحة سوهو سكوير بشرم الشيخ مؤيدين قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي و رافضين ان تكون سيناء وطناً بديلاً للفلسطينيين حتي لا تموت قضية فلسطين وتبقي المقاومة الفلسطينية حتي تحرر فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الشيخ سالم محنا أحد مشايخ بدو شرم الشيخ: ليشهد العالم أن بدو سيناء يساندون الإخوة في فلسطين ويضحون بأرواحهم من أجل الأقصي وفلسطين ولكنهم يرفضون أن تكون سيناء وطناً بديلاً حتي تظل القضية الفلسطينية في قلب ووجدان كل مسلم وعربي .

 

حداد

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جنوب سيناء حداد مدارس جنوب سيناء الاعلام فلسطين

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