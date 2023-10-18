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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التمر المجدول في مزارع رأس سدر ينافس عالميا.. تفاصيل

مجدول راس سدر
مجدول راس سدر

ينافس البلح المجدول في مزارع رأس سدر عالميا بعد تميزه بجودة عالية و تزايد الطلب عليها عالميا وخاصة ان راس سدر تتميز بطقس مناسب .
واكد محمود نصوحي مالك اول مزرعة تمور في مدينة راس سدر إنه هنا في رأس سدر  المناخ مثالي لتصدير تمور المجدول  مشيرا إلي إن التغيرات المناخية  تلعب دورًا حيويًا في جودة الفاكهة و المجدول  في  منطقة سيناء في مصر كوجهة نمو فريدة للزراعة.

وكشف نصوحي أن مستوى الرطوبة معتدل يتراوح بين 40٪ و 60٪ طوال العام، بالإضافة إلى 3800 وحدة حرارية، يمكنك الاعتماد على أن مزارع راس سدر  توفر البيئة المثالية لتمور المجدول  حيث تحتاج  هذه التمور شبه المجففة إلى نمو تدريجي والوصول إلى مرحلة "التمر" المرغوبة، حيث ينخفض محتوى الرطوبة إلى أقل من 24٪، مما يضمن الحفاظ على جودتها الممتازة.

واضاف نصوحي ان  الرطوبة المتوسطة والحرارة العالية في المنطقة تسهم في نضج تمور المجدول  بشكل رائع  وتعطيها نكهة استثنائية تتفوق على منتجات مناطق أخرى
واكد نصوحي ان ميزة راس سدر  التنافسية في مناخها  المثالي وخبرة اصحاب المزارع  الواسعة في تقنيات ما بعد الحصاد
مشيرا إلي اصحاب المزارع يولي اهتمامًا كبيرًا للتأكد من حصاد تمور المجهول في ذروة تميزها ومرورها بالعمليات المناسبة للحفاظ على جودتها الفائقة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء إن يوجد في جنوب سيناء ٢٤٠٠ فدان نخيل بمختلف انواعها مشيرا إلي إن جنوب سيناء وخاصة راس سدر و طور سيناء  افضل مكانين  لزراعة المجدول علي مستوي الجمهورية نتيجة إن مناخها جاف حار مع رطوبة منخفضة مشيرا إلي إن طور سيناء ملكة المجدول علي مستوي الجمهورية واضاف إلي إنه يوجد توسع في زراعة المجدول  بطور سيناء وراس سدر .

 

 

 

المجدول

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جنوب سيناء رأس سدر المجدول ينافس عالميا

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