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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: الحشد الشعبي أمام النصب التذكاري رسالة رفض حاسمة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

النائب أحمد سعد
النائب أحمد سعد نويصر

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري يقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي للدفاع في كل ما يتخذه من قول أو فعل أو إجراءات للمحافظة علي الأراضي المصرية والحقوق الفلسطينية.

تداعيات الأوضاع في الأراضى الفلسطينية

وأوضح نويصر في تصريحات صحفية له، أن الجلسة الطارئة لمجلس النواب النواب، ستنظر تداعيات الأوضاع في الأراضى الفلسطينية، عملا بالفقرة الأخيرة 277 من اللائحة الداخلية للمجلس، كما ستشهد تفويض شامل للرئيس السيسي للدفاع عن الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية.

وأكد عضو مجلس النواب ، على أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني الشعب المصري لحشد شعبي غدا الجمعة أمام النصب التذكاري للجندي المجهول، خير دليل على الرفض الحاسم لاعتداءات دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها‫.‬

وتابع النائب احمد سعد نويصر ، أن الشعب المصري بكافة أطيافه يؤيد الرئيس السيسي للدفاع عن الأمن القومي المصري، مما يمثل رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفا واحدا دفاعا عن أمن ومصالح وطنه، وداعما بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

ولفت عضو مجلس النواب ، إلى أن موقف مصر تاريخي وثابت من دعم القضية الفلسطينية، وأن الشعب المصري لن يألوا أي جهدا فى حصول الأشقاء على حقوقهم المشروعة.

وأشار عضو مجلس النواب ، إلى أن الأفعال الإجرامية التي تقوم بها قوات الاحتلال تخطت المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينين.

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