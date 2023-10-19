إعلان مهم من البنوك لأصحاب البطاقات الائتمانية.. تفاصيل

بدأت البنوك المصرية المختلفة في إرسال رسائل SMS لعملائها من الأفراد والشركات، لإبلاغهم بتعديل عمليات استخدام البطاقات الائتمانية المخصصة في أغراض الخصم المباشر خارج البلاد، تنفيذا لقرار البنك المركزي المصري الصادر في ذلك الشأن.

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وأعلن عدد من البنوك عن أنه سيتم تفعيل حدود استخدام الحد الإئتماني الأقصي لبطاقات الخصم اعتبارا من منتصف ليل السبت الموافق 21 من أكتوبر الجاري، بمعني فجر يوم الأحد صباح بدء العمل داخل الجهاز المصرفي .



و حددت البنوك الحد الأقصي للشراء أو سداد المدفوعات الشهري من خارج مصر باستخدام بطاقات الخصم بواقع 250 دولار في حال سفر العميل خارج البلاد.

واعلن البنك المركزي المصري قبل يومين، عن تعليمات بشأن استخدام بطاقات الائتمانية في الخارج، مؤكدا أنه تقرر فتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج .

وأشار البنك إلى أن تلك التعليمات تأتي وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.

ولحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم.

وأوضح أنه سيتم وضع حد أقصي شهري لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.

وذكر البنك أن تلك التعليمات تأتي حرصًا منه على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، خاصة في ظل ما لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا.