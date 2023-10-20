قيادات التربية والتعليم بالقاهرة ينظمون مظاهرة للتضامن مع القضية الفلسطينية ..اليوم

ينظم اليوم مسئولو مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ومديري عموم الادارات التعليمية ومعلمي مدارس القاهرة ، مظاهرة للتضامن مع القضية الفلسطينية ، وتفويض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أى قرارات تستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري.



ومن جانبه دعا أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، جميع المعلمين والقيادات التعليمية للمشاركة فى المظاهرة التضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين ، مؤكداً أنها من المقرر أن تنطلق من أمام مسجد آل رشدان فى تمام الساعة الثانية ظهراً .

وكان قد اصدر أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، تعليمات بتنكيس الاعلام فى جميع مدارس القاهرة ووقوف الطلاب دقيقة حداد على أرواح الشهداء الفلسطينين فى طابور الصباح ، معلنا تضامنه مع جميع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن حماية الأمن القومي المصرى .

كما ثمن أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، التصريحات الواضحة والصريحة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأييد ودعم مصر لقوي الشعب الفلسطيني، والتأكيد علي أن مصر لن تتخلى عن دعمها لهم.

وقال أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة : إن التصريحات الرئاسية تعكس رؤية مصر الإستراتيجية في تحقيق السلام والإستقرار في المنطقة، والتي تعتبر حقوق الشعب الفلسطيني جزءا لا يتجزأ من هذه الرؤية .

وشدد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، على أن مديرية التربية والتعليم بكافة قياداتها ومعلميها وجميع طلابها يتضامنوا ويقفوا خلف القيادة السياسية الحكيمة فى كافة ما تتخذه من قرارات وتحركات للحفاظ على السيادة المصرية وسلامة اراضيها

ووجه أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة السادة المعلمين الى ضرورة توعية ابنائنا الطلاب بأهمية القضية الفلسطينية وتعريفهم بحقوق الشعب الفلسطيني فى الحصول على وطن آمن يسوده السلام فى جميع اراضيه

جدير بالذكر أنه قد قرر عدد كبير من المصريين الحشد والنزول في الشوارع المصرية والميادين، غدًا يوم الجمعة، لتأييد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي واحتجاجًا علي إجرام جيش العدوان علي أهالي غزة في فلسطين، ولرفض فكرة نزوح الفلسطينيين داخل سيناء.

وتصدر هاشتاج "جمعة صوت فلسطين" مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لنشر الدعوات للتجمع والتظاهر ضد جيش العدوان الاسرائيلي، ودعم القضية الفلسطينة والمطالبة بوقف القصف الاسرائيلي علي أطفال غزة.

أماكن تظاهر جمعة صوت فلسطين

وحدد المصريون أماكن للتظاهر في الميادين المصرية وأمام المساجد والكنائس، علي مستوي محافظات جمهورية مصر العربية، ومن ضمن هذة المساجد: الأزهر بالقاهرة - الاستقامة بالجيزة - النور بالعباسية - الحصري بأكتوبر- بلال بالمقطم.

ومساجد الصحابة بعين شمس - القائد إبراهيم بالإسكندرية - السلام بطنطا - النصر بالمنصورة - ناصر في بنها - العباسي بالمنوفية شبين الكوم- الجامع الكبير بالزقازيق الشرقية - عبد الحي خليل بالمحلة.

ومساجد التوفيقي بورسعيد - عمر بن عبد العزيز بميدان الشهداء بني سويف - صلاح الدين بالمنيا - الجامع الكبير بأسيوط - العارف بالله سوهاج - عبد الرحيم القناوي بقنا - صلاح الدين الاقصر - الطابيه بأسوان.

كنائس تتظاهر جمعة صوت فلسطين

ومن ضمن أماكن كنائس التظاهر: كنيسة الرسولين بطرس وبولس (البطرسية) بالعباسية، كنيسة القديس سمعان الدباغ بالمقطم، كنيسة الشهيد مارمينا، الترعة البولاقية، شبرا.

والكنيسة المرقسية الكبرى (مارمرقس)، الأزبكية، وسط القاهرة، كنيسة القديس يوسف النجار، مصر القديمة، كنيسة الشهيد أبو سيفين مرقوريوس، المهندسين، الجيزة.

جمعة صوت فلسطين

وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، مع هاشتاج "جمعة صوت فلسطين"، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي الحشد غدًا الجمعة في الميادين وأمام المساجد، كالاتي:

"جمعة صوت فلسطين دعوة للتظاهر دعمًا للقضية الفلسطينية بعد صلاة الجمعة أمام المسجد الكبير بميت نما - جمعة صوت فلسطين وأماكن التظاهر".

أمام مسجد مصطفى محمود.. الحركة المدنية الديمقراطية تدعو المصريين لوقفة سلمية

ودعت الحركة المدنية الديمقراطية جموع المصريات والمصريين لوقفة سلمية بعد صلاة الجمعة غدًا الموافق 20 من أكتوبر، أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

يأتي ذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني البطل في غزة، ولإدانة جرائم الإبادة الوحشية التي يشنها جيش احتلال العدو الصهيوني بدعم أمريكي.

مجلس امناء الحوار الوطني يدعو لحشد شعبي غدا

كما دعا مجلس أمناء الحوار الوطني، المصريين لحشد شعبي يوم الجمعة غدًا، أمام نصب الجندي المجهول بطريق النصر، وقال المجلس في بيان له: “إن احتشاد كل أطياف الشعب المصري يومها في هذا المكان الذي يرمز لصمود مصر وشعبها وجيشها، وانتصارها العظيم في أكتوبر 1973، هو رسالة مهمة في الذكري ال50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر”.

وعقب البيان: “كما أن هذا الاحتشاد سيكون رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفا واحدا دفاعا عن أمن ومصالح وطنه، وداعما بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأنه لن يسمح بتصفيتها بأي طريقة كانت.

وأضاف: "أنه يساند بكل السبل صمود الشعب الفلسطيني تجاه عدوان دولة الاحتلال الهمجي، وأنه داعم بلا كلل لهذا الشعب الشقيق حتى يحصل على كل حقوقه المشروعة التي أقرتها مقررات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

يوم الحشد

ودعا الإعلامي أحمد موسى، المواطنين بتنظيم وقفة دعم قرارات الرئيس حول رفض تهجير الفلسطينين لأرض سيناء، يوم غد الجمعة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس".

وكتب أجمد موسي في تغريدة له: "شعب مصر العظيم في لحظات تاريخية تمر علي وطننا.. حان الوقت للخروج أمام المنصة بطريق النصر غدا بعد صلاة الجمعة في حشد هائل لإعلان رسالة للعالم أننا لن نسمح بتحويل سيناء لمسرح حرب وعمليات عسكرية أو توطين والتزام الشعب الفلسطيني التمسك بارضه لعدم تصفية قضيته للأبد.. غدا يوم الحشد”.