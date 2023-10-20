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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

القومي لثقافة الطفل يعلن فتح باب التقديم لورشة مجانية لتعليم فن الأراجوز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، عن فتح باب التقديم لورشة لتعليم فن الأراجوز مجانا.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف د. هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وذلك من خلال دورة مكثفة لمدة عشرة أيام متتالية بداية من 1 نوفمبر حتى 10 نوفمبر، من سن 14 حتى 45 سنة للجنسين، في إطار الصون العاجل لفن الأراجوز  والحفاظ عليه من الاندثار، وذلك بمقر المركز بالهرم، وبالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب،  تحت إشراف وتدريب الفنان ناصر عبد التواب، والفنان محمد عبد الفتاح. 


يتم التقديم في مقر المركز القومي لثقافة الطفل، وفي الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.

المركز القومي لثقافة الطفل الكاتب محمد ناصف ورشة لتعليم فن الأراجوز مجانا الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة هشام عزمى الصون العاجل لفن الأراجوز

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