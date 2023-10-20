منذر رياحنة : لا يمكن لدولة أن تبقي محتلة للأبد

أكد الفنان منذر رياحنة، أن التكاتف والتعاطف في العالم العربي ليسا جديدين، وأنهم معًا منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. وأعرب عن أمله في زوال الكيان الإسرائيلي في المستقبل، معتبرًا أن هذا مسألة وقت.

وأضاف رياحنة خلال مداخلته في برنامج "مساء dmc" على قناة dmc أن العالم الغربي يعرف الحقيقة حول فلسطين، ولكن يتحاشى الكلام علنًا عنها، منوها إلى أن الغرب يصدر قرارات تحمل تحيزًا لإسرائيل ويغض الطرف عن الواقع.

وفيما يتعلق بقوة الإرادة لدى الفلسطينيين، أكد رياحنة أن الحق دائمًا مع الشعب الفلسطيني، وأن الحق سيعود إلى فلسطين في يوم من الأيام.

ولفت إلى أنه لا يمكن لأي دولة أن تبقى محتلة للأبد، وأن الإسرائيليين سيظلون خائفين ما دام الحق مع الشعب الفلسطيني.