منذر رياحنة: أدعوكم غدا أمام المنصة لدعم الأشقاء في فلسطين

دعا منذر رياحنة المصريين والعالم العربي إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية بالمنصة غدا لدعم الأشقاء في فلسطين.

وقال منذر رياحنة في فيديو عبر صدي البلد: "أدعوكم غدا في المنصة بمدينة نصر، لدعم فلسطين".



جاء موقف مصر من الأوضاع في غزة مشرفًا، وكلمات الرئيس السيسي كانت قوية تعكس قوة مصر ودورها المؤثر في المنطقة والعالم، وهو ما ظهر جليًا من خلال عشرات الاتصالات من جميع قادة العالم بالرئيس السيسي؛ لقدرة مصر على تغيير دفة الأمور بجانب وقوف الرئيس السيسي بقوة ضد مخططات إبادة وتهجير الفلسطينيين وتعليماته بتحضير مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني.



كان الرئيس السيسي على مستوى الحدث وقدم أداءً حاسمًا في واحدة من أهم أخطر الأزمات التي تتعرض لها مصر منذ سنوات طويلة في ملف القضية الفلسطينية، وأكد أن سيناء خط أحمر.